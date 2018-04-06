والد مريم: "الشرطة رفضت التصريح بوقفة بالشموع أمام السفارة البريطانية"

أكد حاتم عبدالسلام، والد الشابة مريم، المعروفة إعلاميًا بضحية العنصرية في لندن، أن السلطات المصرية رفضت طلبًا للتصريح بوقفة احتجاجية بالشموع أمام السفارة البريطانية بالقاهرة.

وأضاف عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المٌذاع عبر فضائية "النهار"، أن قسم شرطة قصر النيل رفض التصريح لشقيقته، بتنظيم وقفة بالشموع أمام السفارة.

واستنكر عبدالسلام، ذلك بالرغم من وقوف الدولة المصرية بجواره بالكامل، مطالبًا بالسماح لهم يتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة البريطانية.