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الوطن

الحكومة: تشكيل لجنة لبحث تداعيات سوء الأحوال الجوية ومحاسبة المقصرين

منذ 20 دقيقة
كتب: وائل سعد
الحكومة: تشكيل لجنة لبحث تداعيات سوء الأحوال الجوية ومحاسبة المقصرين

شريف إسماعيل

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل بجدية شديدة ونقدر حجم المشاكل الموجودة بالدولة، موضحًا أن شبكات التوزيع للكهرباء بها مشاكل بجانب بعض محطات المعالجة نظرًا لكونها كانت مصممة على كثافة سكانية معينة.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم، تشكيل لجنة لدراسة تداعيات سوء الأحوال الجوية ومحاسبة المقصرين، مضيفًا: "أمر وارد أن يكون هناك مشاكل في البنية الأساسية"، موضحًا أن أبرز توجيهاته للمحافظين هو التأكد من عمليات الصرف للمياه تتم بشكل جيد ومراجعة شبكات الصرف ومحطات المعالجة.

ولفت إلى أنه تم توجيه المحافظين بضرورة التعامل مع الحركة المرورية في حالة حدوث أزمات مثل التى أحدثتها سوء الأحوال الجوية، مشيدًا بجهود الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان وسرعة توجهه لمنطقة القاهرة الجديدة للوقوف على الأوضاع أرض الواقع.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالاستعدادات لشهر رمضان الكريم فأنه سيتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن وزيادة عدد المعارض.

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