الحرس الثوري بإيران: قادرون "لو شئنا" على تدمير أية قاعدة للأعداء

قال نائب القائد العام لحرس الثورة بإيران، العميد حسين سلامي: "إننا حددنا خطوط هواجس الأعداء، وقادرون (لو شئنا) على تدمير أية قاعدة لهم".

وفي تصريح أدلى به، اليوم، في مدينة ساري، قال العميد سلامي، لقد حددنا مصادر الأعداء الحيوية، ولنا قدرات دفاعية وهجومية قوية، وأظهرنا قدراتنا في بعض المناورات العسكرية، حسب وكالة "فارس".

وتابع: "قمنا بذلك (بفضل قدراتنا الذاتية) ولا يمكننا الاعتماد على القدرات الخارجية"، مضيفا: "لقد بلغنا ذلك المستوى من القدرات في الجو والبحر والبر، بحيث نُحبط أي هجوم عسكري للعدو مهما كان حجمه ونطاقه وقدرته".