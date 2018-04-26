تسجيل الدخول

الوطن

الحرس الثوري بإيران: قادرون "لو شئنا" على تدمير أية قاعدة للأعداء

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
الحرس الثوري بإيران: قادرون "لو شئنا" على تدمير أية قاعدة للأعداء

الحرس الثوري

قال نائب القائد العام لحرس الثورة بإيران، العميد حسين سلامي: "إننا حددنا خطوط هواجس الأعداء، وقادرون (لو شئنا) على تدمير أية قاعدة لهم".

وفي تصريح أدلى به، اليوم، في مدينة ساري، قال العميد سلامي، لقد حددنا مصادر الأعداء الحيوية، ولنا قدرات دفاعية وهجومية قوية، وأظهرنا قدراتنا في بعض المناورات العسكرية، حسب وكالة "فارس". 

وتابع: "قمنا بذلك (بفضل قدراتنا الذاتية) ولا يمكننا الاعتماد على القدرات الخارجية"، مضيفا: "لقد بلغنا ذلك المستوى من القدرات في الجو والبحر والبر، بحيث نُحبط أي هجوم عسكري للعدو مهما كان حجمه ونطاقه وقدرته".

أخبار متعلقة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بعد قصفها مطار "تيفور "

الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بعد قصفها مطار "تيفور "
نجاد يشكو استخبارات "الحرس الثوري" لخامنئي

نجاد يشكو استخبارات "الحرس الثوري" لخامنئي
عاجل| عقوبات أمريكية تشمل مؤسسات إلكترونية تتبع الحرس الثوري الإيراني

عاجل| عقوبات أمريكية تشمل مؤسسات إلكترونية تتبع الحرس الثوري الإيراني
الداخلية البحرينية تعتقل خلية تضم 47 إرهابيا تدار من الحرس الثوري

الداخلية البحرينية تعتقل خلية تضم 47 إرهابيا تدار من الحرس الثوري
الحرس الثوري يشتبك مع "داعش" غرب إيران

الحرس الثوري يشتبك مع "داعش" غرب إيران
إيران تعتقل 16 جهاديا وتعلن مقتل ثلاثة من الحرس الثوري في مواجهات

إيران تعتقل 16 جهاديا وتعلن مقتل ثلاثة من الحرس الثوري في مواجهات
الحرس الثوري الإيراني: إنتاج طهران من الصواريخ زاد 3 أضعاف

الحرس الثوري الإيراني: إنتاج طهران من الصواريخ زاد 3 أضعاف
الحرس الثوري الإيراني: ندعم قطر حكومة وشعبا

الحرس الثوري الإيراني: ندعم قطر حكومة وشعبا
ترامب: الحرس الثوري أنفق 16 مليار دولار لدعم نظام الأسد والإرهاب

ترامب: الحرس الثوري أنفق 16 مليار دولار لدعم نظام الأسد والإرهاب

التعليقات

القمة 116.. كلاسيكو الواقع والخيال الليلة

أحدث الأخبار

"انرجوستال"الأوكرانية.. مرشح جديد لتطوير "الحديد والصلب"

"انرجوستال"الأوكرانية.. مرشح جديد لتطوير "الحديد والصلب"

تقرأ في عدد "الوطن" غدا.. معركة قانون "التجارب السريرية" تتصاعد

تقرأ في عدد "الوطن" غدا.. معركة قانون "التجارب السريرية" تتصاعد

وكيل "زراعة كفر الشيخ" يتفقد مواقع الري الحقلي ويؤكد انتظامها

وكيل "زراعة كفر الشيخ" يتفقد مواقع الري الحقلي ويؤكد انتظامها

"من أجل مصر " بالسلوم توزع دواجن على المواطنين الأكثر احتياجا بالنجوع

"من أجل مصر " بالسلوم توزع دواجن على المواطنين الأكثر احتياجا بالنجوع

السيول تجرف حافلة على متنها 25 شابا إسرائيليا في جنوب البحر الميت

السيول تجرف حافلة على متنها 25 شابا إسرائيليا في جنوب البحر الميت

اختيارات الوطن

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

فلسطينى يعلق صورة «صلاح» على مقهى بالسيدة زينب: فخر العرب

فلسطينى يعلق صورة «صلاح» على مقهى بالسيدة زينب: فخر العرب

السخرية من "بلاعة المعادي" تُغرق "فيس بوك".. ورئيس الحي يعلق

السخرية من "بلاعة المعادي" تُغرق "فيس بوك".. ورئيس الحي يعلق

الأكثر قراءة

عاجل