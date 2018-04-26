رئيس الوزراء: إنشاء غرف طوارئ إقليمية للتعامل مع السيول

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، بعدد من الإجراءات، للتعامل مستقبلًا مع حالات الطقس السيئ وتداعياته في ضوء ما شهدته البلاد مؤخرًا من سوء الأحوال الجوية وسقوط الامطار بكثافة.

وشدد رئيس الوزراء على اتخاذ مجموعة من الإجراءات، لتلافي أي مشاكل مماثلة من الممكن أن تحدث فى المستقبل، موجهًا بالعمل على مراجعة فعالية نظم الصرف على مختلف الطرق الرئيسية بمستوى المحافظات، بما يضمن عدم تراكم المياه بكميات كبيرة في حالة سقوط الأمطار بكثافة، بالإضافة إلى وضع خطط بديلة لتحويل المرور كإجراء احتياطي لتفادي توقف الحركة المرورية على مثل هذه الطرق.

كما وجه رئيس الوزراء بضرورة تعدد مصادر الطاقة المغذية لمحطات الصرف ومعالجة المياه، مع تأمين المحولات الكهربائية بها، والتحقق من القدرات الخاصة بكل محطة حتى تكون قادرة للتعامل مع الاحداث الطارئة.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية أن يكون هناك غرف طوارئ إقليمية، وأن يستمر التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وغرف الطوارئ فى كل المحافظات، للتعامل الفورى مع أي أحداث طارئة، والاهتمام بعنصر التدريب لمختلف الأفراد المتعاملين مع تلك الأحداث الطارئة لخفض آثارها السلبية.