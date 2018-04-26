السبت.. الحكم على منصور أبو جبل و12 فرد شرطة في "التحريض ضد الداخلية"

تُصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، بعد غد، السبت، حكمها على 13 أمين ورقيب شرطة، في اتهامهم بـ"إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض ضد وزارة الداخلية"، من بينهم أمين الشرطة منصور أبو جبل.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في القضية رقم 284 لسنة 2016، ارتكاب جرائم الاشتراك فى أكثر من تجمهر، في غضون عامي 2015 و2016، منها أمام قسم شرطة أول الزقازيق، ومنع أفراد الشرطة من ممارسة أعمالهم، واحتجاز اللواء زكى أحمد أحمد محمد زمزم، مفتش الداخلية بمديرية أمن الشرقية، لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته ومنعوه من مغادرة ديوان قسم شرطة أول الزقازيق.

كما أسندت لهم النيابة ارتكاب جرائم "الامتناع عن تأدية واجبات وظيفتهم بأقسام ومراكز وإدارات مديرية أمن الشرقية عمدا، واستعمال القوة مع ضباط الشرطة بقسم شرطة أول الزقازيق والتعدي عليهم، وإذاعة أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية، من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض ضد الوزارة بطريق القول والكتابة عبر شبكة المعلومات الدولية والقنوات الفضائية، وإهانة وزارة الداخلية".