تسجيل الدخول

الوطن

بين الانسحاب والبكاء.. الغلبة للأحمر في 25 قمة "+90"

منذ 50 دقيقة
كتب: عبدالرحمن قناوي
بين الانسحاب والبكاء.. الغلبة للأحمر في 25 قمة "+90"

مباراة القمة

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، اليوم، في الأسبوع الأخير من الدوري العام موسم 2017 - 2018 على استاد القاهرة، ويدخل الأحمر المباراة حاسمًا بطولة الدوري وفي جعبته برصيد 85 نقطة جمعها من 32 لقاء، ويتبقى له لقاء مؤجل، بينما يقبع الزمالك في المركز الرابع برصيد 58 نقطة بعد خوضه 33 لقاء.

القمة 116 بين الفريقين، اليوم، هي المباراة الخامسة والعشرون بينهما في شهر أبريل، حيث خاض الفريقان 24 مواجهة سابقة في أبريل، فاز الأهلي في 12 مباراة، فيما تفوق الزمالك في 6 مباريات، وحسم التعادل 6 لقاءات بينهما في أبريل، افتتحها مختار صقر بفوزٍ للأهلي واختتمها محمد بركات بهدف ماركة +90.

التقيا في الدوري 14 مرة، حيث فاز الأهلي 5 مرات والزمالك 4 مرات وتعادلا في 5 لقاءات، حيث بدأت مواجهاتهما في أبريل في عام 1949 حين فاز الزمالك بهدف مقابل لاشيء أحرزه يونس مرعي. 

المباراة الأقصر في تاريخ القمة كانت في 9 أبريل 1999، حين انسحب الزمالك بعد 5 دقائق فقط من بداية المواجهة بعد طرد أيمن عبدالعزيز، لاعب الزمالك، إثر اعاقته لابراهيم حسن، لاعب الأهلي على يد الحكم الفرنسي مارك باتا.

وشهد اللقاء الأخير في الدوري بينهما خلال أبريل قمة الإثارة حين تقدم الأبيض 3 مرات، ليتعادل محمد بركات لاعب الأهلي بهدفٍ لا يُنسى في الدقيقة 93 من المباراة.

وشهدت بطولة كأس مصر 6 لقاءات بينهما خلال أبريل، فاز الأهلي في 4 مباريات وحسم الزمالك مباراة واحدة وتعادلا في أخرى، وشهدت البطولة القمة الأولى بينهما في أبريل، التي كانت في 20 أبريل 1928 في نهائي كأس مصر وحسمها الأهلي بهدف نظيف أحرزه مختار صقر. 

وشهد 28 أبريل 1978 نهائي كأس مصر الشهير، الذي تقدم فيه الزمالك بهدفين في الشوط الأول، وبين الشوطين بكى المجري هيديكوتي مدرب الأهلي، لتلهب دموعه لاعبيه الذين حسموا اللقاء بأربعة أهداف لهدفين.

في دوري منطقة القاهرة، التقى الفريقان 3 مرات في أبريل حسمها جميعًا الأهلي، حيث سحق خصمه الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف يوم 16 أبريل 1937، وفي 2 أبريل 1943 عاد ليفوز بثنائية نظيفة، وفي 29 أبريل 1958 فاز الأحمر بثلاثية نظيفة.

وألقى الفريقان في كأس السلطان مرة واحدة خلال أبريل، كانت يوم 2 أبريل 1937، وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

أخبار متعلقة

الأهلى والزمالك يتنافسان على «سالوبت»: الأحمر يكسب

الأهلى والزمالك يتنافسان على «سالوبت»: الأحمر يكسب
القمة 116| شاهد.. بث مباشر لمباراة «الأهلي والزمالك»

القمة 116| شاهد.. بث مباشر لمباراة «الأهلي والزمالك»
تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في "القمة 116"

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في "القمة 116"
لاعبو الأهلي يؤدون صلاة المغرب قبل القمة

لاعبو الأهلي يؤدون صلاة المغرب قبل القمة
9 أفلام يجب أن تشاهدها قبل مبارة القمة 116 بين الأهلي والزمالك

9 أفلام يجب أن تشاهدها قبل مبارة القمة 116 بين الأهلي والزمالك
"سلمنا بالأمر الواقع".. 6 أسباب للصمت الزملكاوي قبل "القمة"

"سلمنا بالأمر الواقع".. 6 أسباب للصمت الزملكاوي قبل "القمة"

التعليقات

القمة 116.. كلاسيكو الواقع والخيال الليلة

أحدث الأخبار

وكيل "زراعة كفر الشيخ": سوّقنا أكثر من 55 ألف طن قمح حتى الآن

وكيل "زراعة كفر الشيخ": سوّقنا أكثر من 55 ألف طن قمح حتى الآن

حصاد 131 ألف فدان من القمح والكتان والفول في كفر الشيخ

حصاد 131 ألف فدان من القمح والكتان والفول في كفر الشيخ

الإعدام لـ4 متهمين و"المشدد" 15 عاما لـ7 آخرين في قضية قتل بالإسكندرية

الإعدام لـ4 متهمين و"المشدد" 15 عاما لـ7 آخرين في قضية قتل بالإسكندرية

طوابير صرف الرواتب تخرج ماكينات الصراف الآلي للبنوك من الخدمة بالفيوم

طوابير صرف الرواتب تخرج ماكينات الصراف الآلي للبنوك من الخدمة بالفيوم

بالصور| أهالي الدقهلية بالجمالية يشيعون جثمان الشهيد محمد فضلون

بالصور| أهالي الدقهلية بالجمالية يشيعون جثمان الشهيد محمد فضلون

اختيارات الوطن

«الوطن» تحتفل بـ10 ملايين متابع على «فيس بوك» فى 6 سنوات

«الوطن» تحتفل بـ10 ملايين متابع على «فيس بوك» فى 6 سنوات

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

فلسطينى يعلق صورة «صلاح» على مقهى بالسيدة زينب: فخر العرب

فلسطينى يعلق صورة «صلاح» على مقهى بالسيدة زينب: فخر العرب

الأكثر قراءة

عاجل