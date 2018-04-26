بين الانسحاب والبكاء.. الغلبة للأحمر في 25 قمة "+90"

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، اليوم، في الأسبوع الأخير من الدوري العام موسم 2017 - 2018 على استاد القاهرة، ويدخل الأحمر المباراة حاسمًا بطولة الدوري وفي جعبته برصيد 85 نقطة جمعها من 32 لقاء، ويتبقى له لقاء مؤجل، بينما يقبع الزمالك في المركز الرابع برصيد 58 نقطة بعد خوضه 33 لقاء.

القمة 116 بين الفريقين، اليوم، هي المباراة الخامسة والعشرون بينهما في شهر أبريل، حيث خاض الفريقان 24 مواجهة سابقة في أبريل، فاز الأهلي في 12 مباراة، فيما تفوق الزمالك في 6 مباريات، وحسم التعادل 6 لقاءات بينهما في أبريل، افتتحها مختار صقر بفوزٍ للأهلي واختتمها محمد بركات بهدف ماركة +90.

التقيا في الدوري 14 مرة، حيث فاز الأهلي 5 مرات والزمالك 4 مرات وتعادلا في 5 لقاءات، حيث بدأت مواجهاتهما في أبريل في عام 1949 حين فاز الزمالك بهدف مقابل لاشيء أحرزه يونس مرعي.

المباراة الأقصر في تاريخ القمة كانت في 9 أبريل 1999، حين انسحب الزمالك بعد 5 دقائق فقط من بداية المواجهة بعد طرد أيمن عبدالعزيز، لاعب الزمالك، إثر اعاقته لابراهيم حسن، لاعب الأهلي على يد الحكم الفرنسي مارك باتا.

وشهد اللقاء الأخير في الدوري بينهما خلال أبريل قمة الإثارة حين تقدم الأبيض 3 مرات، ليتعادل محمد بركات لاعب الأهلي بهدفٍ لا يُنسى في الدقيقة 93 من المباراة.

وشهدت بطولة كأس مصر 6 لقاءات بينهما خلال أبريل، فاز الأهلي في 4 مباريات وحسم الزمالك مباراة واحدة وتعادلا في أخرى، وشهدت البطولة القمة الأولى بينهما في أبريل، التي كانت في 20 أبريل 1928 في نهائي كأس مصر وحسمها الأهلي بهدف نظيف أحرزه مختار صقر.

وشهد 28 أبريل 1978 نهائي كأس مصر الشهير، الذي تقدم فيه الزمالك بهدفين في الشوط الأول، وبين الشوطين بكى المجري هيديكوتي مدرب الأهلي، لتلهب دموعه لاعبيه الذين حسموا اللقاء بأربعة أهداف لهدفين.

في دوري منطقة القاهرة، التقى الفريقان 3 مرات في أبريل حسمها جميعًا الأهلي، حيث سحق خصمه الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف يوم 16 أبريل 1937، وفي 2 أبريل 1943 عاد ليفوز بثنائية نظيفة، وفي 29 أبريل 1958 فاز الأحمر بثلاثية نظيفة.

وألقى الفريقان في كأس السلطان مرة واحدة خلال أبريل، كانت يوم 2 أبريل 1937، وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف.