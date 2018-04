انتهاء التعاقد بين "بروموميديا" و"إعلام المصريين"

أعلنت كل من شركة إعلام المصريين وشركة بروموميديا للإعلان عن اتفاقهما لإنهاء العقود بينهما والذي كانت "بروموميديا" بموجبها هي الوكيل الحصري للعديد من الوسائل الاعلامية بالمجموعة.

وكانت الشركتين قد بدأتا بينهما مفاوضات منذ فترة وتم التوصل للاتفاق على إنهاء العلاقة في إطار من الاحترام والالتزام بحقوق الطرفين لعلاقتهما التي بدأت منذ سبتمبر 2016.

والمعروف أن شركة إعلام المصريين هي مالكة شبكة قنوات تتكون من أربع قنوات "ON E" العامة "ON Sport" الرياضية "ON live" الأخبارية، وقناة ON drama للمسلسلات.

وتستمر شبكة قنوات أون في بث المحتوى المتميز لها على قنواتها المختلفة ضمن استعدادتها لتقديم محتوى متميز فى رمضان من الأعمال الدرامية والبرامج خلافا لمتابعتها الحصرية للمنتخب المصري في إطار استعداداته لكأس العالم.