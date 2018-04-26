توريد 51 ألف طن قمح وفتح شونة تندة بملوي

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي توريد القمح حتى اليوم الخميس، على مستوى المحافظة، بلغ 51958 طن و9 كيلو.

وأضاف أنه تم توريد 13277 طن و490 كيلو بالبنك الزراعي، و15258 طن و71 كيلو بقطاع المطاحن، و23422 و448 كيلو بالقابضة للصوامع.

وأوضح يوسف أن سعر إردب القمح لهذا العام 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيه لدرجة نقاوة 23 و570 جنيه لدرجة نقاوة 22، مشيراً إلى إن إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بحوالي 245 ألف فدان.

ولفت إلى أنه تم فتح شونة تندة بمركز ملوى ,والتي تخدم حوالي 2445 فدانا وتم فتحها عقب توجيهات عصام البديوي محافظ المنيا لرئيس مدينة ملوي بدكها لتصبح جاهزة لاستلام القمح من المزارعين .