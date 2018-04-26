غدا.. هاني شاكر يحيي حفلا في شرم الشيخ بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

يُحيي الفنانان هاني شاكر وريهام عبد الحكيم، حفلا ساهرا، مساء غد، الجمعة، بمدينة شرم الشيخ، على هامش احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى الـ36 لتحرير سيناء، وذلك تحت رعاية محافظ الإقليم، اللواء خالد فوده.

وكان اللواء خالد فوده، أكد أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالحفل وتأمينه على أعلي مستوى، بالاضافة لتأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل، مشيرا إلى أن حضوره "مجانًا" لجميع المواطنين بالمحافظة.

ومن المقرر أن يشهد الحفل كل من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء السابق، واللواء حمدي بخيت الخبير العسكري، واللواء هشام الحلبي الأستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية، واللواء محمود عيسي السكرتير العام للمحافظة، واللواء نادر عشماوي السكرتير المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ومواطنون بالمحافظة.