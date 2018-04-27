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الوطن

وزير التنمية المحلية عن غرق "القاهرة الجديدة": "تعلمنا الدرس"

اليوم AM 12:19
كتب: محمود البدوي
وزير التنمية المحلية عن غرق "القاهرة الجديدة": "تعلمنا الدرس"

أبو بكر الجندي

علق اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، على تراكم المياه في الشوارع بسبب الأمطار والسيول، التي تعرضت لها بعض المناطق أمس وأول أمس، وخاصة منطقة القاهرة الجديدة، موضحًا أن الأمطار كانت كثيفة وغير متوقعة.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن السبب الرئيسي في غرق منطقة التجمع هو انقطاع التيار الكهربائي عن محطات رفع المياه، ما أدى إلى تراكمها وعدم شفطها سوى بالعربات.

وتابع: "الجميع تعلم من هذا الدرس"، مؤكدًا أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وجه المحافظين بضرورة مراجعة جميع طاقات الرفع بمحطات الرفع وتجهيزاتها من الكهرباء.

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