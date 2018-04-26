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الوطن

متحدث "الوزراء": إسماعيل كان متابعا لأزمة السيول بشكل لحظي

منذ 19 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
متحدث "الوزراء": إسماعيل كان متابعا لأزمة السيول بشكل لحظي

شريف إسماعيل

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل كان متابعا بشكل لحظي للمشكلات الخاصة بالأمطار والسيول، مع الجهات المعنية بالدولة.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن إسماعيل كان على دراية بكافة جوانب الأزمة، ووضع يده على المعوقات التي ينبغي معالجتها.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى، أنه وجه المحافظين خلال الاجتماع معهم بضرورة التعامل الفوري مع مثل هذه الأزمات، لأنه لا يجب أن تتكرر مثل تلك المشاهد، جراء الأمطار والسيول التي عمت أغلب شوارع مصر.

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