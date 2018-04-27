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الوطن

11 سيارة إطفاء لإخماد حريق مخزن أدوات صحية بالدقهلية

اليوم AM 12:12
كتب: صالح رمضان
11 سيارة إطفاء لإخماد حريق مخزن أدوات صحية بالدقهلية

حريق - صورة أرشيفية

شاركت 11 سيارة إطفاء بالدقهلية، في محاولة إخماد حريق نشب في مخزن شركة لتجارة السيراميك والأدوات الصحية في مدينة دكرنس.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا اللواء مروان عبد المعطي، مدير الحماية المدينة بالدقهلية، ببلاغ إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مخزن شركة، لتجارة السيراميك والأدوات الصحية بمدينة دكرنس.

هرعت سيارات الإطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس إطفاء الدقهلية، إلى مكان الحريق، وتم الاستعانة بسيارات المراكز المجاورة، للسيطرة على ألسنة النيران التى ارتفعت بشكل كبير أعلى المبنى الموجود به الحريق.

وقال مصدر أمني إن الأدوات الصحية البلاستيكية والمواسير والبانيوهات الموجودة في المخازن ساعدت على اشتعال النار بشكل سريع، وتمت محاصرتها في وقت قصير والتعامل معها.

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