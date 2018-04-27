"الزراعة": الدولة أنفقت 700 مليون جنيه لدعم المربين والفلاحين

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، إن الوزارة مهتمة بزيادة الإنتاج لتخفيض الأسعار ودعم المربيين وصغار المربيين، مؤكدة على أن الدولة أنفقت 700 مليون لدعم المربي والفلاح، كما تُقدم الدولة قروضًا للمربين والمزارعين بنسبة فائدة 5% فقط.

وأضافت "منى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من سيزرع المليون" المُذاع على قناة "الصحة والجمال"، أن هناك لجان متخصصة من الوزارات والجهات المعنية لمراقبة وتأمين المواشي من الأمراض الوبائية.

وعن صعوبة الحصول على تراخيص مزارع الدواجن والمواشي، ردت : "كان عندنا قرارات وزارية قديمة لا تصلح للوقت الحالي، وكان بيبقى في صعوبة في استخراج التراخيص، واتخذت الآن قرارات جديدة لتسهيل الأمور، والآن خلال أسبوعين يستطيع المزارع والمربي الحصول على الترخيص".