أسامة كمال يحرج نائب بسبب الأمطار: "كنت قاعد في البيت وخايف تتزنق"

عاتب الإعلامي أسامة كمال، أعضاء مجلس النواب، بسبب عدم تعاملهم بشكل جيد مع أزمة الأمطار التي شهدتها بعد المناطق في الفترة الماضية وخاصة منطقة القاهرة الجديدة، كما أحرج النائب خالد عبدالعزيز وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية معه في برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي".

وقال كمال إن محطات الصرف الصحي لم تتحمل مياه المطر، موجهًا حديثه لعبد العزيز: "دوركم رقابي واللجنة ماتحركتش لحد ما مياه المطر تنشف؟ قلقانين لا تتزنقوا في الطريق، إنتم كنواب كنتوا قاعدين في مكاتبكم أثناء هطول الأمطار".