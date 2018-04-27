تسجيل الدخول

الوطن

جريشة عن مواصفات "ساعة كأس العالم": تنبه الحكام بتجاوز الكرة خط المرمى

منذ 12 دقيقة
كتب: شريف سليمان
جريشة عن مواصفات "ساعة كأس العالم": تنبه الحكام بتجاوز الكرة خط المرمى

جهاد جريشة

كشف الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي سيُشارك في كأس العالم المقبل في روسيا، مواصفات ساعة كأس العالم. 

وقال جريشة خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المُّذاع عبر فضائية "CBC"، إنه والحكام الذين سيشاركون في المونديال العالمي حصلوا على ساعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكي يستخدموها في تحكيم مباريات البطولة. 

وأضاف أن الساعة مزودة بخاصية، تنبه الحكم في حال تجاوز الكرة خط المرمى، في محاولة من الفيفا لتدارك بعض الأخطاء التي تسببت في تغيير بعض مباريات البطولة خلال النسخ الماضية، متابعًا، أن ساعة كأس العالم تتمتع بمميزات الساعات الأخرى، والتي تحتوي على مؤقت، كما أنه سجل حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك على الساعة، كما يتحدث إلى أصدقائه من خلالها. 

 

 

أخبار متعلقة

جهاد جريشة الأقرب لمباراة القمة

جهاد جريشة الأقرب لمباراة القمة
كم سيتقاضى الحكام في كأس العالم؟.. بينهم جهاد جريشة

كم سيتقاضى الحكام في كأس العالم؟.. بينهم جهاد جريشة
عاجل| اتحاد الكرة يقرر إيقاف جهاد جريشة

عاجل| اتحاد الكرة يقرر إيقاف جهاد جريشة
افتتاح البطولة الإفريقية بصافرة جهاد جريشة

افتتاح البطولة الإفريقية بصافرة جهاد جريشة
ميدو : جهاد جريشة تغاضي عن ضربة جزاء للزمالك أمام الإسماعيلي

ميدو : جهاد جريشة تغاضي عن ضربة جزاء للزمالك أمام الإسماعيلي
يوسف يعترض على جهاد جريشة بين شوطي مباراة الداخلية

يوسف يعترض على جهاد جريشة بين شوطي مباراة الداخلية

جهاد جريشة يدير مواجهة الأهلي والداخلية بالدوري

جهاد جريشة يدير مواجهة الأهلي والداخلية بالدوري

التعليقات

القمة 116.. كلاسيكو الواقع والخيال الليلة

أحدث الأخبار

جريشة عن مواصفات "ساعة كأس العالم": تنبه الحكام بتجاوز الكرة خط المرمى

جريشة عن مواصفات "ساعة كأس العالم": تنبه الحكام بتجاوز الكرة خط المرمى

أسامة كمال يحرج نائب بسبب الأمطار: "كنت قاعد في البيت وخايف تتزنق"

أسامة كمال يحرج نائب بسبب الأمطار: "كنت قاعد في البيت وخايف تتزنق"

بدء اللقاء التاريخي بين زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية

بدء اللقاء التاريخي بين زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية

كمال: "البيوت والقصور مش معمولها حساب المطر.. إمسكوا في المقاولين"

كمال: "البيوت والقصور مش معمولها حساب المطر.. إمسكوا في المقاولين"

رئيس كوريا الجنوبية يتوجه للمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

رئيس كوريا الجنوبية يتوجه للمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

اختيارات الوطن

قالوا عنها ليست «قمة».. لاعبو الزمالك يثأرون لتاريخ الأبيض أمام الأهلي

قالوا عنها ليست «قمة».. لاعبو الزمالك يثأرون لتاريخ الأبيض أمام الأهلي

«الوطن» تحتفل بـ10 ملايين متابع على «فيس بوك» فى 6 سنوات

«الوطن» تحتفل بـ10 ملايين متابع على «فيس بوك» فى 6 سنوات

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

الأكثر قراءة

عاجل