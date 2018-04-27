جريشة عن مواصفات "ساعة كأس العالم": تنبه الحكام بتجاوز الكرة خط المرمى

كشف الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي سيُشارك في كأس العالم المقبل في روسيا، مواصفات ساعة كأس العالم.

وقال جريشة خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المُّذاع عبر فضائية "CBC"، إنه والحكام الذين سيشاركون في المونديال العالمي حصلوا على ساعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكي يستخدموها في تحكيم مباريات البطولة.

وأضاف أن الساعة مزودة بخاصية، تنبه الحكم في حال تجاوز الكرة خط المرمى، في محاولة من الفيفا لتدارك بعض الأخطاء التي تسببت في تغيير بعض مباريات البطولة خلال النسخ الماضية، متابعًا، أن ساعة كأس العالم تتمتع بمميزات الساعات الأخرى، والتي تحتوي على مؤقت، كما أنه سجل حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك على الساعة، كما يتحدث إلى أصدقائه من خلالها.