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الوطن

أمير عيد: "شكلي يجيب إني باخد مخدرات.. بس ده مش صح"

منذ 59 دقيقة
كتب: شريف سليمان
أمير عيد: "شكلي يجيب إني باخد مخدرات.. بس ده مش صح"

أمير عيد

نفى الفنان أمير عيد، ما أُثير عن تعاطيه للمخدرات، موضحًا أنه كان مصابًا بمرض جعله يتقيأ كثيرًا، ويفقد الرغبة في تناول الطعام.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن زوجته اصطحبته إلى طبيب، لافتًا إلى أن الأخير نصحه بأن يتناول الوجبات التي يحبها. 

وتابع أنه فقد 66 كجم من وزنه خلال الفترة الماضية بسبب عزوفه عن تناول الطعام، لافتًا إلى أنه يتناول الأطعمة الخالية من الزيوت. 

وأردف: "أنا مش باخد مخدرات ولازم الناس تفهم، شكلي يجيب إني باخد مخدرات بس ده مش صحيح".

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