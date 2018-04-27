رئيس هيئة الأرصاد الجوية يحذر من التقلبات الجوية في فصل الربيع

نفى الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك احتمالات لسقوط الأمطار خلال فصل الربيع الحالي.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "8 الصبح" المٌذاع عبر فضائية "dmc" أنه من المتوقع أن تشهد الأحوال الجوية حالة من الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وحذر عبدالعال، من التغيرات الجوية في فصل الربيع والتي وصفها بالسريعة والحادة، مؤكدًا أن السبت والأحد سيشهدوا ارتفاع في درجات الحرارة، وأن أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء سكون هناك رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة مع ارتفاع درجة الحرارة في هذه الأيام.