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الوطن

"الأرصاد": انتهاء فرص سقوط الأمطار غدًا.. و"أوروبا فيها أكتر من كده"

منذ 31 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
"الأرصاد": انتهاء فرص سقوط الأمطار غدًا.. و"أوروبا فيها أكتر من كده"

الأمطار

توقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حتى نهاية اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن السواحل الشمالية الشرقية ودمياط وبورسعيد والعريش حتى رفح المصرية، ووسط وجنوب سيناء ستشهد أمطارا غزيرة حتى نهاية اليوم.

وأكد عبدالعال أن الأمطار غدًا ستكون خفيفة على هذه المناطق، وستنتهي فرص سقوطها بعد ظهر الغد.

وعن التزام المواطنين منازلهم بسبب موجة الطقس السيئ قال عبدالعال: "مبحبش اقول كده وأوروبا بيحصل فيها أكتر من كده والناس بتعيش حياتها عادي والكل بيتحرك عادي وبيروح مشاوريه وبيأدي عمله".

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