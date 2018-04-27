مؤشر نيكي الياباني يسجل أعلى مستوى له فى 3 أشهر

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في ما يقرب من 3 أشهر، اليوم، مع المكاسب التي حققها قطاع الشركات المرتبطة بالرقائق بعد توقعات بتحقيق أرباح قوية من أدفانتست وكيوسيرا، ما ساعد المؤشر على تحقيق أكبر مكسب شهري منذ أكتوبر الماضي.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.7% إلى 22467.87 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل فبراير، في آخر جلسة تداول في شهر أبريل. وستغلق الأسواق يوم الإثنين المقبل، في اليابان بمناسبة عطلة.

وعلى أساس أسبوعي، زاد نيكي 1.4%، وحقق مكسب أسبوعي للأسبوع الخامس على التوالي في أطول موجة صعود منذ آخر خسارة مني بها. وزاد المؤشر 4.7% على أساس شهري، محققًا أكبر مكسب في شهر منذ أكتوبر.

وتلقت السوق دعما من تراجع الين وتوقعات الأرباح. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% مسجلا 1777.23 نقطة.