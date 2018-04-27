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الوطن

"الري" تعلن استثمار 50 مليون متر مكعب من مياه الأمطار

منذ 11 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
"الري" تعلن استثمار 50 مليون متر مكعب من مياه الأمطار

جانب من اجتماع وزير الري بقيادات الوزارة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، استثمار 50 مليون متر مكعب من مياه الأمطار التي شهدتها مصر خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بواقع 25 مليون تم ترشيدها وأخرى تم شحن الخزان الجوفي بها.

وأوضحت الوزارة، في بيان عنها أن كميات المياه الناجمة عن الأمطار التي سقطت أمس وأول أمس ساهمت في ترشيد نحو 25 مليون م3 من مياه الري إضافة إلى كمية مماثلة ساهمت في شحن الخزان الجوفي في الصحراء الغربية.

وأضافت أن كافة المنشآت والمشروعات التي قامت بها الوزارة ساهمت في استيعاب موجة الأمطار التي حدثت بكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها.

وأشارت الري، إلى أنها قدمت الدعم الكامل لبعض جهات الدولة الأخرى مثل تدعيم المحليات بمعدات الوزارة مما أسهم في فتح طريق "نويبع – طابا" على سبيل المثال لا الحصر، كما تم تدعيم منطقة العين السخنة بمعدات الوزارة أيضا والتي تم إرسالها من مدينة الإسماعيلية إلى العين السخنة دون تأخير.

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