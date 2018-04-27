تسجيل الدخول

الوطن

محمد العمروسي يواصل تصوير "قانون عمر"

منذ 10 دقيقة
كتب: ضحى محمد
محمد العمروسي يواصل تصوير "قانون عمر"

مسلسل "قانون عمر"

يواصل الفنان محمد العمروسي تصوير مسلسل "قانون عمر" للفنان حمادة هلال، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على قناة mbc مصر.

وقال لـ"الوطن"، لم يتبق لنا سوى أيام قليلة وينتهي التصوير بالكامل، حيث يكثف المخرج أحمد شفيق تصوير المشاهد الأخيرة، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، وهو من تأليف فداء السندويلي.

وأضاف، أقدم من خلال المسلسل شخصية دكتور محمد يمر بظروف داخل عمارة واحدة يسكنها "عمر" حمادة هلال، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، مؤكدًا أن حمادة هلال يظهر بشخصية مختلفة لم يظهر بها من قبل، فالعمل أمامه ممتع، ونحاول من خلال العمل أن نقترب أكثر من الناس ومشاكلهم ومنازلهم والضغوط الاجتماعية التي يتعرضون لها في خيوط تتشابك مع بعضها البعض.

مسلسل "قانون عمر" بطولة إيمان العاصي ومحسن منصور وفتوح أحمد وإيهاب فهمي وفاطمة ناصر ومصطفى أبو سريع ومحمد أبو الوفا وليلى حسين، وآخرون، تأليف فداء شندويلي، وإخراج أحمد شفيق، والمسلسل يعد التعاون الثاني بين المنتج صادق الصباح وحمادة هلال، بعد أن قدما سويًا مسلسل "طاقة القدر"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

 

أخبار متعلقة

أحمد المحمدي ضيف برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" على "MBC مصر"

أحمد المحمدي ضيف برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" على "MBC مصر"
الجمعة.. ياسمين عز تقدم حفل "Mbc مصر" بشرم الشيخ

الجمعة.. ياسمين عز تقدم حفل "Mbc مصر" بشرم الشيخ
هاني شاكر وريهام عبدالحكيم يحييان حفل MBC مصر بعيد تحرير سيناء الجمعة

هاني شاكر وريهام عبدالحكيم يحييان حفل MBC مصر بعيد تحرير سيناء الجمعة
بالفيديو| عرض الجزء الخامس من "سلسال الدم" على "MBC مصر" خلال رمضان

بالفيديو| عرض الجزء الخامس من "سلسال الدم" على "MBC مصر" خلال رمضان
"المؤلف" أحدث عروض الموسم الثالث من "مسرح مصر على "MBC مصر".. الجمعة

"المؤلف" أحدث عروض الموسم الثالث من "مسرح مصر على "MBC مصر".. الجمعة

التعليقات

تفاصيل انتصار الأهلي على الهارب «كوليبالي»

أحدث الأخبار

بالصور| "بانموجوم".. مدينة احتضنت القمة الثالثة للكوريتين بعد القطيعة

قوافل لتوعية الأطفال بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات بحلايب وشلاتين

قوافل لتوعية الأطفال بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات بحلايب وشلاتين

محمد العمروسي يواصل تصوير "قانون عمر"

محمد العمروسي يواصل تصوير "قانون عمر"

"الري" تعلن استثمار 50 مليون متر مكعب من مياه الأمطار

"الري" تعلن استثمار 50 مليون متر مكعب من مياه الأمطار

مي عز الدين تجسد دور "هالة" في "رسايل"

مي عز الدين تجسد دور "هالة" في "رسايل"

اختيارات الوطن

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

مركز رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة فى أوسيم بـ٢٠ جنيهاً فى الشهر

مركز رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة فى أوسيم بـ٢٠ جنيهاً فى الشهر

أطفال قرية بالدقهلية يصنعون ألعاباً من المخلفات: قفلوا المركز.. فاتصرفنا

أطفال قرية بالدقهلية يصنعون ألعاباً من المخلفات: قفلوا المركز.. فاتصرفنا

سائحة إنجليزية توصى بدفنها فى الأقصر: بعشقها

سائحة إنجليزية توصى بدفنها فى الأقصر: بعشقها

الأكثر قراءة

عاجل