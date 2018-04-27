محمد العمروسي يواصل تصوير "قانون عمر"

يواصل الفنان محمد العمروسي تصوير مسلسل "قانون عمر" للفنان حمادة هلال، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على قناة mbc مصر.

وقال لـ"الوطن"، لم يتبق لنا سوى أيام قليلة وينتهي التصوير بالكامل، حيث يكثف المخرج أحمد شفيق تصوير المشاهد الأخيرة، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، وهو من تأليف فداء السندويلي.

وأضاف، أقدم من خلال المسلسل شخصية دكتور محمد يمر بظروف داخل عمارة واحدة يسكنها "عمر" حمادة هلال، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، مؤكدًا أن حمادة هلال يظهر بشخصية مختلفة لم يظهر بها من قبل، فالعمل أمامه ممتع، ونحاول من خلال العمل أن نقترب أكثر من الناس ومشاكلهم ومنازلهم والضغوط الاجتماعية التي يتعرضون لها في خيوط تتشابك مع بعضها البعض.

مسلسل "قانون عمر" بطولة إيمان العاصي ومحسن منصور وفتوح أحمد وإيهاب فهمي وفاطمة ناصر ومصطفى أبو سريع ومحمد أبو الوفا وليلى حسين، وآخرون، تأليف فداء شندويلي، وإخراج أحمد شفيق، والمسلسل يعد التعاون الثاني بين المنتج صادق الصباح وحمادة هلال، بعد أن قدما سويًا مسلسل "طاقة القدر"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.