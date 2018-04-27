قافلة بيطرية مجانية بقرية كفر الواصلين بأطفيح لعلاج 2900 حالة

نفذت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية مجانية بقرية كفر الواصلين بمركز ومدينة أطفيح لعلاج الماشية والدواب والدواجن.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين المحافظة وكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة في تنفيذ قوافل بيطرية مجانية بالمناطق الأكثر احتياجًا وخدمة مربي الماشية وتوجيههم ونشر الوعي البيئي.

وأشار الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إلى أن القافلة عالجت 2900 حالة من الماشية والدواب والدواجن من الأمراض الجلدية والباطنة والتناسلية ورش وتجريع جميع الحالات بالمجان، دون تحميل المزارعين أي نفقات بالإضافة إلى إجراء عدد من العمليات الجراحية الكبرى.