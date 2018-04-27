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الوطن

الأمن الروسي يحبط نشاط عناصر تابعة لـ"داعش" يتلقون التعليمات من سوريا

منذ 17 دقيقة
كتب: وكالات
الأمن الروسي يحبط نشاط عناصر تابعة لـ"داعش" يتلقون التعليمات من سوريا

سوريا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم، اعتراض نشاط خلية نائمة من 4 أشخاص لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية في العاصمة موسكو. 

وجاء في بيان جهاز الأمن: "تم اعتراض نشاط أربعة أعضاء فيما يسمى بالخلية النائمة لـ "داعش"، وصلت هذه المجموعة من مدينة نوفي أورينجوي، وخططت لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية كبيرة على أراضي إقليم موسكو". 

وأشار بيان جهاز الأمن إلى أن الخلية تلقت التعاليم من سوريا عبر تطبيق المراسلة "تيليجرام".

وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي أعلن، أمس، عن تصفية 12 مجرما و14 من أنصار الإرهابيين في أقاليم داغستان، وتتارستان، ومقاطعات ستافروبول، وأومسك، وأوليانوفسك.

وجاء في بيان جهاز الأمن، "جهاز الأمن الفدرالي الروسي أجرى عددا من العمليات الناجحة خلال فترة 21 — 24 أبريل من العام 2018، أسفرت عن وضع حد لأنشطة 12 من أعضاء العصابات الإجرامية و14 من أفراد المنظمات الإرهابية".

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