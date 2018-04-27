أردوغان: الانتخابات المقبلة ستكون ميلادا جديدا لنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن انتخابات 24 يونيو المقبل، ستكون ميلادا جديدا بالنسبة إلينا، لا تقلقوا أبدا، وذلك في كلمة ألقاها، اليوم، خلال اجتماع موسع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالمحافظات التركية، في العاصمة أنقرة.

وأضاف، "ستشهد السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة فعالية أكثر، وستتمتع السلطة التشريعية بمكانة مرموقة، والسلطة القضائية ستعمل باستقلالية أكثر"، مؤكدا "نرى الانتخابات المبكرة وسيلة للتشاور مع شعبنا، وتذكيره بإنجازاتنا، وإطلاعه على خططنا القادمة".

وأشار أردوغان إلى بعض أحزاب المعارضة "يستنفرون جميع قواهم ليس من أجل تولي السلطة في تركيا وإدارتها، إنما لإظهار عدائهم لشخصي ولحزب العدالة والتنمية. لكن أعلنها من هنا، لن تفلحوا هذه المرة أيضا"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.