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الوطن

عميد "تجارة عين شمس": التعامل بكل حزم مع حالات الغش.. والمحمول "ممنوع"

منذ 31 دقيقة
كتب: احمدابوضيف
عميد "تجارة عين شمس": التعامل بكل حزم مع حالات الغش.. والمحمول "ممنوع"

جولة تفقدية لعميد تجارة عين شمس للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي

أكد الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، خلال جولته التفقدية صباح الخميس، للاطمئنان على سير عملية الامتحانات بالكلية، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق الأربعة بكل الشعب بالكلية، قبل أن بدء الامتحانات المنتهية في 25 من مايو المقبل على ثلاث فترات يوميًا، وأوضح قدري أنه سيتقدم للامتحانات عدد 42.6 ألف طالب وطالبة من الشعبة العربية و7470 طالب وطالبة من شعبة اللغة الإنجليزية.

وأضاف قدري، انه تم تجديد و تجهيز قاعات الامتحانات وتحديد الإدارة الخاصة بكل لجنة وزيادة أعداد الكشافات الاحتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائي أثناء أداء الطلاب لامتحاناتهم، والتأكد من وجود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة داخل اللجان للإجابة عن تساؤلات الطلاب، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية للشؤون التعليم والطلاب.

وأشار قدري، إلى بدء امتحانات الدراسات العليا بمختلف مراحلها من دبلومات وماجستير ودكتوراة فى الأقسام العلمية الأربعة المحاسبة والمراجعة، وإدارة الأعمال، والاقتصاد، والإحصاء والتأمين،  وتقدم للامتحان ما يقرب من 6 آلاف  طالب، تحت إشراف الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث. 

وتضمنت الاستعدادات التأكد من جاهزية العيادات الخاصة باللجان، ووجودها طوال فترات الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية واتخاذ اللازم لضمان سلامة الطلاب.

وأكد خالد قدري، ضرورة التعامل بكل حزم مع حالات الغش وعدم التعاون أو التساهل مع أي طالب يشرع في الغش، مشددًا على منع اصطحاب التليفون المحمول للطلاب داخل قاعات الامتحانات.

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