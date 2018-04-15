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الوطن

رئيس "موازنة النواب" يفتتح مؤتمر "تجارة عين شمس" السنوي

منذ 12 دقيقة
كتب: أحمد ابو ضيف
رئيس "موازنة النواب" يفتتح مؤتمر "تجارة عين شمس" السنوي

رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان يفتتح مؤتمر تجارة عين شمس السنوي

أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قسم المحاسبة بتجارة عين شمس منذ عام 1950 يعد بمثابة مدرسة كبيرة لها أيادي بيضاء عديدة على الاقتصاد المصري، إضافة إلى فضل القسم على عدد كبير من كليات التجارة في الجامعات المصرية والإقليمية والعربية، حيث تخرج من القسم الكثير من صناع القرار في مصر والوطن العربي.

وأضاف عيسى، خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي السنوي لقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن المؤتمر شديد الأهمية حيث إن معايير المحاسبة الدولية أصبحت واقعا يؤثر على المجالات المحاسبية العالمية ولها العديد من الانعكاسات الإدارية المحاسبية.

وتابع: "نحن في حاجة إلى تفاعل قسم المحاسبة والمراجعة المالية مع التجمعات المهنية في مجالات المحاسبة والنقابات والكليات الأخرى لوضع تصور خاص لمهنة المحاسبة؛ فمهنة المحاسبة تمر اليوم بمرحلة صعبة جدا وبالمقارنة بما يحدث مع المهن الأخرى كالطب نجد المحاسبة تحتاج إلى المزيد من التنظيم وإعادة النظر في شروط الالتحاق بها والتدريبات المستمرة"، موضحا أنه تلقى العديد من الطلبات بمجلس النواب بوضع التشريعات المناسبة للنهوض بهذه المهنة.

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