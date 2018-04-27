سباق الرئاسة في الجزائر.. بوتفليقة ينتظر الوقت المناسب

ينتهج الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة (81 سنة)، سياسة الغموض بشأن ترشحه من عدمه لفترة خامسة في انتخابات ربيع 2019، وهو غموض يزيد من حدة الجدل بين خصومه وأنصاره.

ويعتبر مراقبون أنه إذا أعلن بوتفليقة نيته الترشح، فسيكون ذلك بمثابة حسم مسبق للسباق، وأن غموضه خلط أوراق المعارضة في سعيها إلى تقديم مرشح توافقي. وفي السابع عشر من الشهر الجاري بدأ العد التنازلي للانتخابات، حيث دخلت فترة بوتفليقة الرابعة سنتها الأخيرة، إذ فاز بها في اليوم نفسه من عام 2014.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أنه في مطلع الشهر الجاري، أعلن الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم جمال ولد عباس، أن بوتفليقة سيكون مرشحه "في حال وافق على ذلك".

وفي الرابع عشر من الشهر الجاري، قال أمين حزب التجمع الوطني الديمقراطي رئيس الحكومة أحمد أويحيى: "سأكون سعيدا في حال ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية جديدة". وقبلها، أعلن قياديون من "جبهة التحرير الوطني" تشكيل هيئة لدعم ترشح بوتفليقة.

وأوضحت "الأناضول"، أنه على رغم من كل هذه الدعوات والتحركات، تفضل الرئاسة عدم الرد بشأن قرار بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم عام 1999، وتعد فترته الرئاسية الحالية هي أكثر فترات حكمه جدلا، لتعرضه في أبريل 2013 لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة الشعب.

ويعتقد المحلل السياسي الدكتور يغموراسن مجيد، أن بوتفليقة "ينتظر الوقت المناسب لإعلان انسحابه من الرئاسة". ورأى مجيد في حديث للأناضول، أن بوتفليقة "لن يكون قادرا على تحمل أعباء الرئاسة لـخمس سنوات أخرى، ليس فقط بسبب وضعه الصحي وتقدمه في السن، بل أيضا لإتاحة الفرصة لشخصية مقربة منه لتسلم السلطة في هدوء".

وتابع مجيد، وهو خبير في شؤون شمال إفريقيا بالمعهد الفرنسي الإفريقي في باريس، قائلا إن "بوتفليقة شخص ذكي، ويعرف أن الفرصة المناسبة لتعيين خليفة له من أجل مواصلة مشروعه السياسي ستكون متاحة في موعد واحد، ولن تتكرر أبدا، وهذا الموعد هو عام 2019".

وبالنسبة إلى إسماعيل عبد الله القيادي في "جبهة التحرير الوطني"، فإن بوتفليقة "ينتظر التوقيت المناسب لإعلان موقفه من الانتخابات"، مؤكدا أن بوتفليقة "يمكنه إعلان قراره حال رغبته في الترشح، قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات (أي مطلع 2019)، وإذا أعلن ترشحه في اللحظة الأخيرة فستكون أكبر صدمة للمعارضة".