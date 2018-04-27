"جسور" يزيح الستار عن دير البرشا بالمنيا واكتشافات البعثة البلجيكية

تشهد الحلقة الجديدة من برنامج "جسور" المذاع في الخامسة والنصف مساء الغد على شاشة القناة الثانية بالتلفزيون المصري مفاجآت للمرة الأولى حيث يتم إزاحة الستار عن منطقة دير البرشا بالمنيا واكتشافات البعثة البلجيكية، إضافة إلى أسرار الجبل المرتفع حوالي 127 مترًا عن مستوى الأرض ومقابر نحتت في الجبل ليست علي مستوى واحد، ومقابر كانت لحكام خمنو، كما يتضمن البرنامج معرض "الحياة في الموت" والاحتفال بمرور 120 عامًا على الاكتشافات الأثرية بدير البرشا.

وتستضيف الحلقة كل من رئيس البعثة البلجيكية بدير البرشا بالمنيا، هاركو ويلميز، وأحد أعضاء البعثة البلجيكية، ومدلين دي ميير، والسفيرة سبيل دي، كارتية السفيرة البلجيكية بالقاهرة، ودكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، ومحمود صلاح مدير عام أثار المنيا، وحمادة قلاوي، مدير آثار ملوي.

يذكر أن البرنامج من إعداد وتقديم دكتور تغريد عرفة وإخراج محمد عبد المنصف.