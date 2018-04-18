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الوطن

إيهاب جلال لا يزال مديرا فنيا للزمالك "في التليفزيون المصري"

منذ 48 دقيقة
كتب: عبدالرحمن قناوي
إيهاب جلال لا يزال مديرا فنيا للزمالك "في التليفزيون المصري"

ايهاب جلال

وَقَعَ المعلق محمد الجندي، في القناة الثانية بالتليفزيون المصري، في خطأ؛ خلال الدقيقة الثانية من لقاء الزمالك والمقاولون العرب- الجارِ الآن- في الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الممتاز، حيث ذكر أن الفريق الأبيض يبدأ المباراة بقيادة فنية جديدة لـ"إيهاب جلال"، دون أن يتدارك خطؤه- وقتها- بذكر اسم خليفته، المدير الفني الجديد "خالد جلال".

"الجندي" ليس حديث العهد بالتعليق الرياضي؛ بل تم اعتماده في إذاعة الشباب والرياضة مع عدد من نظرائه الشباب، مثل "زياد حمدان، ونادر عيد، وعبدالحميد حافظ، ومؤمن حسن، محمد عبدالمنعم، لؤي رشاد"، بعد تصفياتٍ عديدة أجرتها لجنة، ترأسها الإعلامي الكبير فهمي عمر، ومعه كامل البيطار وعبدالفتاح حسن، ود. طه الطوخي، وحسام الدين فرحات، وحاتم زكريا، وهشام رشاد.

يُذكر أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أقال إيهاب جلال، المدير الفني السابق للفريق الأبيض؛ بعد الخسارة من الاتحاد السكندري في الدوري العام، والتي سبقتها عدة هزائم متتالية، أخرجت الفريق من السباق الإفريقي ببطولة الكونفيدرالية، وأبعدته عن المنافسة على المركز الثاني في الدوري المؤهل لدوري الأبطال الإفريقي.

وأعلن "منصور" تعيين خالد جلال مديرا فنيا "مؤقتا" للفريق؛ لحين التعاقد مع مدير أجنبي، من بين مجموعة يتم دراسة سيرتهم الذاتية حاليا تمهيدًا للتفاوض معهم.

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