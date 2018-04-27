"أروما" تطرح الإعلان الرسمي الأول لـ"أمر واقع"

طرحت شركة "أروما" الإعلان الرسمي الأول لمسلسلهم الرمضاني الجديد "أمر واقع".

على صعيد آخر يواصل المخرج محمد أسامة تصوير حلقات المسلسل. وكانت الشركة قد طرحت مؤخرا ملصقات إعلانية تسويقية لكل من أبطال مسلسلها الرمضاني الجديد "أمر واقع" الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل. من تأليف الدكتور محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة.

ويشارك في بطولته كل من كريم فهمي ونجلاء بدر وريم مصطفى وأحمد وفيق ودينا فواد وأحمد فتحي وميدو عادل والفنانة ملك قورة ونهي عابدين ومحمود البزاوي ونيقولا معوض ، بالإضافة للنجم الكبير نبيل الحلفاوي. وسيتم عرضه حصريا على شبكة قنوات دي أم سي.

:https://vimeo.com/266553169