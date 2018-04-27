تسجيل الدخول

الوطن

"أروما" تطرح الإعلان الرسمي الأول لـ"أمر واقع"

منذ 17 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
"أروما" تطرح الإعلان الرسمي الأول لـ"أمر واقع"

كريم فهمي

طرحت شركة "أروما" الإعلان الرسمي الأول لمسلسلهم الرمضاني الجديد "أمر واقع".

على صعيد آخر يواصل المخرج محمد أسامة تصوير حلقات المسلسل. وكانت الشركة قد طرحت مؤخرا ملصقات إعلانية تسويقية لكل من أبطال مسلسلها الرمضاني الجديد "أمر واقع" الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل. من تأليف الدكتور محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة.

ويشارك في بطولته كل من كريم فهمي ونجلاء بدر وريم مصطفى وأحمد وفيق ودينا فواد وأحمد فتحي وميدو عادل والفنانة ملك قورة ونهي عابدين ومحمود البزاوي ونيقولا معوض ، بالإضافة للنجم الكبير نبيل الحلفاوي. وسيتم عرضه حصريا على شبكة قنوات دي أم سي.

 :https://vimeo.com/266553169

أخبار متعلقة
بالفيديو| البرومو الثاني لمسلسل كريم فهمي "أمر واقع"

بالفيديو| البرومو الثاني لمسلسل كريم فهمي "أمر واقع"
محمد أسامة مخرجا لـ"أمر واقع" في أول أعماله

محمد أسامة مخرجا لـ"أمر واقع" في أول أعماله
نجلاء بدر تنشر البوستر الدعائي لـ"أمر واقع"

نجلاء بدر تنشر البوستر الدعائي لـ"أمر واقع"
نهى عابدين: «أمر واقع» يرصد أحوال أسر ضباط الجيش والشرطة

نهى عابدين: «أمر واقع» يرصد أحوال أسر ضباط الجيش والشرطة
نهى عابدين: أتزوج في سن مبكرة بـ"أمر واقع" رمضان المقبل

نهى عابدين: أتزوج في سن مبكرة بـ"أمر واقع" رمضان المقبل
بالفيديو| كريم فهمي يحبط عملية إرهابية في "أمر واقع"

بالفيديو| كريم فهمي يحبط عملية إرهابية في "أمر واقع"
دينا فؤاد تنشر البوستر الدعائي لـ"أمر واقع"

دينا فؤاد تنشر البوستر الدعائي لـ"أمر واقع"

التعليقات

تفاصيل انتصار الأهلي على الهارب «كوليبالي»

أحدث الأخبار

حملة لصيانة أعمدة الكهرباء بوسط الإسكندرية

حملة لصيانة أعمدة الكهرباء بوسط الإسكندرية

ضبط 26 قضية تموينية خلال حملة بمطروح

ضبط 26 قضية تموينية خلال حملة بمطروح

شيخ الأزهر: القدس إسلامية.. والصهيونية تشوه الإسلام في الشرق والغرب

شيخ الأزهر: القدس إسلامية.. والصهيونية تشوه الإسلام في الشرق والغرب

بطريرك الروم الأرثوذكس في احتفالية "مارجرجس": مصر بلد الأمن والسلام

بطريرك الروم الأرثوذكس في احتفالية "مارجرجس": مصر بلد الأمن والسلام

شيوخ قبائل دهب بجنوب سيناء يهدون كتاب الله لوزير الأوقاف

اختيارات الوطن

في 18 عاما.. تاريخ القمتين الكوريتين السابقتين

في 18 عاما.. تاريخ القمتين الكوريتين السابقتين

بالصور| "بانموجوم".. مدينة احتضنت القمة الثالثة للكوريتين بعد القطيعة

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

مركز رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة فى أوسيم بـ٢٠ جنيهاً فى الشهر

مركز رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة فى أوسيم بـ٢٠ جنيهاً فى الشهر

الأكثر قراءة

عاجل