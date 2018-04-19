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الوطن

بالفيديو| كريم فهمي يحبط عملية إرهابية في "أمر واقع"

منذ 21 دقيقة
كتب: ضحى محمد
بالفيديو| كريم فهمي يحبط عملية إرهابية في "أمر واقع"

كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي، البرومو التشويقى لمسلسله الجديد "أمر واقع"، والذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل، في أولى بطولاته الدرامية المطلقة.

وكتب فهمي على الصورة: "مسلسل أمر واقع رمضان 2018، يا مسهل الحال.. على قناة DMC".

ويقدم كريم فهمي، في أحداث المسلسل شخصية ضابط مفرقعات يكلف بإحباط عملية إرهابية، وينتمي إلى عائلة مكونة من زوجته الفنانة نجلاء بدر وهي سيدة مجتمع لها وضعها، ووالده الفنان لطفي لبيب وأشقاؤه الفنانين نهى عابدين وميدو عادل، بينما ووالدته متوفية، في الأحداث التي تعتمد على الأكشن والغموض.

مسلسل "أمر واقع" بطوله كريم فهمي وريم مصطفى وأحمد وفيق ونجلاء بدر ونخبة من النجوم.

مسلسل امر واقع

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