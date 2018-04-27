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الوطن

تحرير 17 محضرا تموينيا متنوعا بالداخلة في الوادي الجديد

منذ 13 دقيقة
كتب: شرف غريب
تحرير 17 محضرا تموينيا متنوعا بالداخلة في الوادي الجديد

مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد

نفذت إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، حملات تموينية مكبرة، للتفتيش على الأسواق والمخابز المدعمة، أسفرت عن تحرير 17 محضرا تموينيا متنوعا، برئاسة مصطفى عبدالخالق رئيس الرقابة التموينية بالإدارة.

وقال مصطفي عبدالخالق، مدير إدارة تموين الداخلة، إنه جرى تحرير 17 مخالفة تموينية، تضمنت سلع منتهية الصلاحية، وعدم إعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى سلع مجهولة المصدر، وأخرى خاصة بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وخبز ناقص الوزن وعدم حمل شهاده صحية.

وأضاف مصطفى، أنه جاري تحرير المحاضر وعرضها علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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