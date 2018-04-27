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الوطن

برلماني يطالب بتعويض الصيادين المضارين من توقف الصيد في الإسماعيلية

منذ 13 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
برلماني يطالب بتعويض الصيادين المضارين من توقف الصيد في الإسماعيلية

اللواء أشرف عمارة

طالب اللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، الحكومة، في بيان عاجل له بالمجلس، بسرعة التدخل لحل أزمة صيادي الإسماعيلية، وصرف تعويضات لهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة توقف عملية الصيد بالبحيرات وقناة السويس، منذ شهر 12 الماضي، مع بدء تنفيذ العملية الشاملة "سيناء 2018".

وطالب عمارة وزراة التضامن الاجتماعي بتقديم تعويضات لهؤلاء الصيادين وأسرهم، التي تأثرت حياتهم بسبب انعدام الدخل، وطالب هيئة الثروة السمكية بتعيين الصيادين في مشاريع الثروة السمكية بالإسماعيلية.

وأكد عمارة لـ"الوطن"، أنه التقى بالصيادين وتناقسوا في مشاكلهم وتراجع ظروفهم المادية وأحوالهم المعيشية، بسبب توقف الصيد ومنع نزول المراكب.

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