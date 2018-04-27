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الوطن

"عليا الحج": اعتماد فنادق وعمارات العام الماضي نفسها لاستقبال الحجاج

منذ 19 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
"عليا الحج": اعتماد فنادق وعمارات العام الماضي نفسها لاستقبال الحجاج

صورة حجاج مصريين "أرشيفية"

قالت غرفة شركات السياحة إن اللجنة العليا للعمرة والحج التابعة لوزارة السياحة، قررت في اجتماعها المنعقد مساء الخميس، وتم خلاله مناقشة آخر الترتيبات الخاصة بموسم الحج هذا العام 1439هـ، اعتماد الفنادق والعمائر نفسها المخصصة للمستوى الاقتصادي والبري بمكة المكرمة، والتي سبق وتم معاينتها وإدراجها على موقع خدمات الحج والعمرة كسكن معتمد للحجاج للموسم 1439 هـ، حتى تتمكن الشركات السياحية من التعاقد عليها بشكل مبدئي لحين سفر لجان الوزارة لمعاينة الفنادق والعمائر، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الواردة بضوابط الحج لهذا العام، طالما أنه لم يكن هناك آية شكاوى خلال الثلاث سنوات السابقة، شريطة تقديم الشركات السياحية إقرار وتعهد بانه لم يطرأ آية تعديلات على الفنادق أو العمائر، كما تتولى الغرفة مسؤولية استقبال الإقرارات لاعتمادها.

وأوضحت الغرفة فى بيان صحفي اليوم، أن القرار في إطار حرص اللجنة العليا على سرعة إنهاء إجراءات الفنادق على المسار الإلكتروني بما يضمن استخراج تأشيرات الحج لعملاء الشركات السياحية خلال الوقت المناسب.

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