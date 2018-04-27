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الوطن

حقيقة تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي

منذ 17 دقيقة
كتب: الوطن
حقيقة تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي

صورة أرشيفية

فوجئ عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة صباح اليوم، بتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، دون معرفة السبب بشكل واضح، إلا أن الأمر يرجع في الحقيقة إلى تفعيل التوقيت الصيفي، والذي كان في السابق يبدأ تطبيقه بشكل أوتوماتيكي على الأجهزة الذكية في آخر يوم "جمعة" من شهر أبريل.

ولكن الحقيقة أن الحكومة، ألغت التوقيت الصيفي في 20 أبريل عام 2011 في عهد عصام شرف، رئيس الوزراء جين ذاك، وتقرر إعادة العمل بالتوقيت الصيفى مرة أخرى قبل انتخابات رئاسة الجمهورية 2014 بناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 مايو 2014 اضطراريًا بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، إلا أنه خلال فترة تولي المهندس إبراهيم محلب رئاسة الوزراء في 2015 تم إلغاء التوقيت الصيفي بشكل نهائي.

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