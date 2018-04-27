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الوطن

غدا.. عرض "رجل يغرق" و"بونبونة" ضمن فعاليات "أيام القاهرة السينمائية"

اليوم PM 05:41
كتب: نورهان نصرالله
غدا.. عرض "رجل يغرق" و"بونبونة" ضمن فعاليات "أيام القاهرة السينمائية"

مشهد من فيلم "رجل يغرق"

يعرض الفيلمان القصيران "رجل يغرق" لـمهدي فليفل و"بونبونة" لـراكان ميّاسي ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أيام القاهرة السينمائية، ضمن برنامج الأفلام القصيرة، في تمام الساعة 1:30 من ظهر الغد، في سينما كريم، وهما من توزيع شركة MAD Solutions في العالم العربي.

"رجل يغرق" فيلم مرشح لـجائزة أفضل فيلم بريطاني قصير ضمن جوائز بافتا (BAFTA) وحصل مؤخرا على تنويه خاص من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وهو إنتاج مشترك بين الدنمارك، المملكة المتحدة واليونان، ويقدم قصة لاجئ فلسطيني شاب محاط بالمجرمين في شوارع آثينا القاسية، ويواجه سلسلة من التنازلات المحزنة عليه القيام بها إذا كان يأمل في النجاة ليوم آخر في حياة المنفى الموحشة.

الفيلم من تأليف وإخراج مهدي فليفل، ومن بطولة عاطف الشافعي وجلال قنيري ومنير الخطيب وربيح السالوس وثيميوس كوكيوس، وهو من إنتاج Final Cut for Real وNakba Film Works وتتولى توزيع الفيلم بالعالم العربي شركة MAD Solutions، فيما تتولى توزيعه خارج العالم العربي شركة Salaud Morisset. بينما تدور أحداث فيلم "بونبونة"، في أقل من 16 دقيقة حول أسير فلسطيني تزوره زوجته في المعتقل الإسرائيلي الذي يقضي فيه مدته، وتقوم بإجراء عملية جريئة ومبتكرة تشبع بها رغباتهما السرية.

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