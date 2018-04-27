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الوطن

ترامب: لم أقدم هدية لميلانيا في عيد ميلادها

منذ 35 دقيقة
كتب: وكالات
ترامب: لم أقدم هدية لميلانيا في عيد ميلادها

الرئيس الأمريكي-دونالد ترامب-صورة أرشيفية

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يقدم لزوجته ميلانيا هدية في عيد ميلادها بسبب انشغاله بالعمل.

وأشار ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إلى أنه لا يريد الخوض في تفاصيل الموضوع، لأن الأمر يهدد بوقوع "مشاكل" له مع زوجته.

وأوضح أنه قام بإهداء ميلانيا باقة من الزهور مرفقة ببطاقة تهنئة.وقال: "تعرفون.. أنا مشغول جدا، لكي أبحث عن هدية. هل هذا واضح"؟، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وتشكل العلاقة بين الرئيس الأمريكي وقرينته مادة خصبة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووضعت ميلانيا سيد البيت الأبيض في مواقف محرجة مرات عديدة، وعلى سبيل المثال، رفضت التقاط صور معه في فبراير الماضي، وقبلها لم تمكنه من الإمساك بيدها أثناء زيارتهما روما.

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