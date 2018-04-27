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الوطن

العريضي: سوريا لا تحتاج إلى قوات عسكرية إضافية

منذ 48 دقيقة
كتب: وكالات
العريضي: سوريا لا تحتاج إلى قوات عسكرية إضافية

صورة أرشيفية

أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي، أن سوريا لا تحتاج إلى مزيد من القوات على أرضها، معتبرا أن إرسال قوات إضافية إلى سوريا سيزيد من التوتر.

وقال العريضي، في حديث لـRT مجيبا على سؤال حول رأي هيئة التفاوض في إمكانية حلول قوات عربية مكان القوات الأمريكية وفق ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "قدوم قوات عربية أو إسلامية أو غير ذلك والوصف الأنجع هو قوات إضافية، أمر لا تحتاجه سوريا التي يكفيها أن قوات العالم موجودة في الأجواء والأرض السوريتين".

وأضاف العريضي: "الخاسر الأساسي هو سوريا وأهلها.. الموضوع أوجدته روسيا وقبلها إيران وقبل ذلك النظام (السوري)، و(المقصود) من القصة تحييد الموضوع الرئيسي والتدويل لإخفاء أن الصراع الأساسي هو بين شعب ونظام"،  على حد وصفه.

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم الاثنين الماضي، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب تسعى لجمع قوات عربية كي تحل محل القوات الأمريكية في مناطق وجودها في سوريا، وذلك من أجل المساعدة في استقرار الجزء الشمالي الشرقي من سوريا بعد هزيمة تنظيم "داعش".

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