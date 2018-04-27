تسجيل الدخول

الوطن

البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يستعدان لـ"بريكست"

منذ 50 دقيقة
كتب: أ ف ب
البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يستعدان لـ"بريكست"

البنك المركزي الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية ووزارة المالية البريطانية اليوم، تشكيل مجموعة عمل لتدارك أي اضطراب محتمل في الخدمات المالية خلال الفترة المحيطة بموعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي في 30 مارس 2019.

وطلبت بروكسل والخزانة الأوروبية، في بيان مشترك، من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إنشاء هذه الهيئة من أجل "إدارة المخاطر حوالى 30 مارس 2019 في مجال الخدمات المالية".

وستكون المجموعة برئاسة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي وحاكم بنك إنجلترا مارك كارني، مع مشاركة المفوضية والخزانة الأوروبية بصفة مراقب.

ومجموعة العمل "الفنية" هذه منفصلة عن المفاوضات الجارية حول شروط الطلاق بين بريطانيا وأوروبا، والتي سيحدد نجاحها ما إذا كانت الفترة الانتقالية المتفق عليها مبدئيا ستطبق للفترة الممتدة من تاريخ بريكست حتى اواخر 2020.

وفي حال أقرت هذه الفترة الانتقالية، فستكون أهمية مجموعة العمل محدودة، ويظهر من خلال الاتفاق على تشكيلها أن لندن وبروكسل تريدان خصوصا التثبت من تشديد المراقبة في حال فشل المفاوضات بينهما، ما سيؤدي إلى خروج إنجلترا بصورة مفاجئة وبدون فترة انتقالية في نهاية مارس 2019.

كما أن تشكيل المجموعة غير مرتبط بالمحادثات الأولية المنفصلة الجارية بين بروكسل ولندن لتحديد ما ستكون عليه العلاقات البريطانية الأوروبية بعد بريكست.

ورأت مجموعة الضغط المالية البريطانية "ذا سيتي يو كاي" أن هذه المبادرة هي "تطور إيجابي وعملي".

وقال المدير العام لمجموعة الضغط مايلز سيليك إن "هذا يثبت أن السلطات من الجانبين مصممة على توفير المزيد من الثقة والتصرف بحيث يكون بريكست سلسا ومنتظما".

أخبار متعلقة

إطلاق حملة لإجراء استفتاء على اتفاق "بريكست" في بريطانيا

إطلاق حملة لإجراء استفتاء على اتفاق "بريكست" في بريطانيا
مساع جديدة للأحزاب البريطانية لإجراء استفتاء على اتفاق "بريكست"

مساع جديدة للأحزاب البريطانية لإجراء استفتاء على اتفاق "بريكست"
روسيا: تسميم سكريبال قد يكون لصالح لندن لتحويل الانتباه عن "بريكست"

روسيا: تسميم سكريبال قد يكون لصالح لندن لتحويل الانتباه عن "بريكست"
"العمال البريطاني": مستعدون للتصويت ضد اتفاق "بريكست"

"العمال البريطاني": مستعدون للتصويت ضد اتفاق "بريكست"
"بريكست" البرلمانية البريطانية تقترح تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي

"بريكست" البرلمانية البريطانية تقترح تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي
اتحاد الصناعات الألمانية يدعو للاستعداد للأسوأ إزاء "بريكست"

اتحاد الصناعات الألمانية يدعو للاستعداد للأسوأ إزاء "بريكست"

التعليقات

تفاصيل انتصار الأهلي على الهارب «كوليبالي»

أحدث الأخبار

روسيا مستعدة لتوطين صناعة "ميج 35" في الهند

روسيا مستعدة لتوطين صناعة "ميج 35" في الهند

كاتبة: مصر تحتاج إلى تهذيب سياسي قبل التحزب

كاتبة: مصر تحتاج إلى تهذيب سياسي قبل التحزب

شركة تنظم حفلها السنوي بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

شركة تنظم حفلها السنوي بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

رئيس "السكة الحديد للخدمات": رفع مياه الأمطار المتراكمة في المحطات

رئيس "السكة الحديد للخدمات": رفع مياه الأمطار المتراكمة في المحطات

إجراء 35 عملية جراحية في قافلة طبية مجانية ببني سويف

إجراء 35 عملية جراحية في قافلة طبية مجانية ببني سويف

اختيارات الوطن

في 18 عاما.. تاريخ القمتين الكوريتين السابقتين

في 18 عاما.. تاريخ القمتين الكوريتين السابقتين

بالصور| "بانموجوم".. مدينة احتضنت القمة الثالثة للكوريتين بعد القطيعة

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

مركز رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة فى أوسيم بـ٢٠ جنيهاً فى الشهر

مركز رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة فى أوسيم بـ٢٠ جنيهاً فى الشهر

الأكثر قراءة

عاجل