تسجيل الدخول

الوطن

رئيس "السكة الحديد للخدمات": رفع مياه الأمطار المتراكمة في المحطات

منذ 5 دقيقة
كتب: عمر نور الدين
رئيس "السكة الحديد للخدمات": رفع مياه الأمطار المتراكمة في المحطات

اللواء رفعت حتاتة رئيس السكة الحديد للخدمات المتكاملة

قال اللواء رفعت حتاتة، رئيس السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، إن حالة الطقس مستقرة بمحطات السكة الحديد بجميع أنحاء الجمهورية، كما أن هناك متابعة دورية لحالة المحطات في ظل سوء الأحوال الجوية التي مرت بها البلاد، اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن أعمال الأمن والنظافة منتظمة وطبيعية.

وأضاف "حتاتة"، لـ"الوطن"، أن العاملين رفعوا المياه المتراكمة في جميع محطات السكة الحديد، مؤكداً أن الشركة تعمل طوال الوقت على توفير كافة الخدمات المميزة لجميع الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري، لافتا إلى أن الشركة حاليًا تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والتطور يوميًا وباستمرار.

أخبار متعلقة

رئيس "السكة الحديد للخدمات" في جولة تفقدية بمحطات الشرقية

رئيس "السكة الحديد للخدمات" في جولة تفقدية بمحطات الشرقية
رئيس "السكة الحديد للخدمات" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس "السكة الحديد للخدمات" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
رئيس السكة الحديد للخدمات المتكاملة يجازي مديرة الموقع ومشرف الأمن بمحطة كفر الزيات

رئيس السكة الحديد للخدمات المتكاملة يجازي مديرة الموقع ومشرف الأمن بمحطة كفر الزيات
رئيس «السكة الحديد للخدمات»: لدينا 4 آلاف فرد أمن لحماية الركاب.. وضبطنا 100 حالة إجرامية خلال الشهرين الماضيين

رئيس «السكة الحديد للخدمات»: لدينا 4 آلاف فرد أمن لحماية الركاب.. وضبطنا 100 حالة إجرامية خلال الشهرين الماضيين
رئيس الوزراء: تحديث خدمات السكة الحديد أولوية ملحة

رئيس الوزراء: تحديث خدمات السكة الحديد أولوية ملحة
بالفيديو| رعب بين ركاب طائرة سعودية بسبب سوء الأحوال الجوية

بالفيديو| رعب بين ركاب طائرة سعودية بسبب سوء الأحوال الجوية
الحكومة: تشكيل لجنة لبحث تداعيات سوء الأحوال الجوية ومحاسبة المقصرين

الحكومة: تشكيل لجنة لبحث تداعيات سوء الأحوال الجوية ومحاسبة المقصرين

التعليقات

تفاصيل انتصار الأهلي على الهارب «كوليبالي»

أحدث الأخبار

كاتبة: مصر تحتاج إلى تهذيب سياسي قبل التحزب

كاتبة: مصر تحتاج إلى تهذيب سياسي قبل التحزب

شركة تنظم حفلها السنوي بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

شركة تنظم حفلها السنوي بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

رئيس "السكة الحديد للخدمات": رفع مياه الأمطار المتراكمة في المحطات

رئيس "السكة الحديد للخدمات": رفع مياه الأمطار المتراكمة في المحطات

إجراء 35 عملية جراحية في قافلة طبية مجانية ببني سويف

إجراء 35 عملية جراحية في قافلة طبية مجانية ببني سويف

ندوة لاتحاد كتاب مصر بجنوب الصعيد لمناقشة رواية "النجوم تغضب أحيانا"

ندوة لاتحاد كتاب مصر بجنوب الصعيد لمناقشة رواية "النجوم تغضب أحيانا"

اختيارات الوطن

في 18 عاما.. تاريخ القمتين الكوريتين السابقتين

في 18 عاما.. تاريخ القمتين الكوريتين السابقتين

بالصور| "بانموجوم".. مدينة احتضنت القمة الثالثة للكوريتين بعد القطيعة

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

مركز رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة فى أوسيم بـ٢٠ جنيهاً فى الشهر

مركز رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة فى أوسيم بـ٢٠ جنيهاً فى الشهر

الأكثر قراءة

عاجل