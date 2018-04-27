رئيس "السكة الحديد للخدمات": رفع مياه الأمطار المتراكمة في المحطات

قال اللواء رفعت حتاتة، رئيس السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، إن حالة الطقس مستقرة بمحطات السكة الحديد بجميع أنحاء الجمهورية، كما أن هناك متابعة دورية لحالة المحطات في ظل سوء الأحوال الجوية التي مرت بها البلاد، اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن أعمال الأمن والنظافة منتظمة وطبيعية.

وأضاف "حتاتة"، لـ"الوطن"، أن العاملين رفعوا المياه المتراكمة في جميع محطات السكة الحديد، مؤكداً أن الشركة تعمل طوال الوقت على توفير كافة الخدمات المميزة لجميع الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري، لافتا إلى أن الشركة حاليًا تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والتطور يوميًا وباستمرار.