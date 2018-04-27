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الوطن

إجراء 35 عملية جراحية في قافلة طبية مجانية ببني سويف

منذ 10 دقيقة
كتب: عمرو رجب
إجراء 35 عملية جراحية في قافلة طبية مجانية ببني سويف

الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف

نظمت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية بمستشفى سمسطا المركزي تحت شعار "قافلة أطباء الخير"، لإجراء عمليات جراحية مجانية للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، وعبد اللطيف محمود نائب رئيس مدينة سمسطا، والدكتور عماد سلامة مدير مستشفى سمسطا المركزي، وعدد من الأطباء والتمريض.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إن الهدف من القافلة هو القضاء على قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفى ومساعدتهم في دفع تكاليفها، وسرعة إجرائها، وعدم انتظار المرضى لفترات حتى يأتي دورهم، وتم إجراء 35 عملية جراحية متنوعة.

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