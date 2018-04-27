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الوطن

ترامب متفائل حيال كوريا الشمالية: لن نكون عرضة "للخداع"

منذ 30 دقيقة
كتب: أ ف ب
ترامب متفائل حيال كوريا الشمالية: لن نكون عرضة "للخداع"

ترامب متفائل حيال كوريا الشمالية مؤكدا انه لن يكون عرضة "للخداع"

رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الجمعة بقمة الكوريتين "التاريخية" مشيرا إلى "حماسة" بيون يانج لإبرام اتفاق لكنه حذر من أنه لن يكون عرضة "للخداع" من قبل زعيم كوريا الشمالية وذلك قبل قمة مرتقبة بينهما.

وقال في تصريحات في البيت الأبيض بعد سلسلة تعليقات متفائلة عبر تويتر وأمام الكاميرات بشان كوريا الشمالية، "أعتقد أننا سنتوصل الى حل. وإلا فاننا سنغادر القاعة بكل احترام".

وردا على أسئلة الصحفيين قبل استقباله المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، قال ترامب عن الرئيس الكوري الشمالي كيم اونج اون "لا اظن انه يسعى الى خداعنا. لم يسبق ان حدث مثل هذا الامر ولم يسبق ان بلغ الامر هذا الحد. ولا اعتقد انه سبق ان وجد مثل هذه الحماسة من جانبهم للتوصل الى اتفاق".

واضاف "لن نكون عرضة للخداع(...) نأمل التوصل الى اتفاق، واذا لم نتوصل اليه، لا مشكلة".

ويلتقي ترامب كيم بحلول يونيو في قمة غير مسبوقة. والتقى وزير خارجيته الجديد بينما كان على راس المخابرات المركزية زعهم كوريا الشمالية في مهمة ظلت سرية لفترة. وبحسب ترامب فان التفاعل بين بومبيو وكيم كان جيدا.

وبدا ترامب منذ الصباح في اصدار سلسلة تغريدات للتعليق على التقدم المحرز باتجاه نزع الاسلحة النووية خلال قمة رئيسي الكوريتين.

وكتب على تويتر "بعد سنة عاصفة من اطلاق الصواريخ واجراء التجارب النووية، يجري الان لقاء تاريخي بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. أمور جيدة تحصل لكن الحكم عليها سيحتاج بعض الوقت".

وفي تغريدة ثانية كتب ترامب "الحرب الكورية الى خواتمها! إن الولايات المتحدة يجب ان تشعر مع كامل شعبها العظيم، بفخر كبير لما يحصل حاليا في كوريا".

وراى السيناتور الجمهوري لينسي غراهام الجمعة ان ترامب يستحق نوبل للسلام اذا ادى هذا التقدم الدبلوماسي الى نزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وقال لقناة فوكس نيوز "لم يكن ذلك ليحصل بدون ترامب" مضيفا "دونالد ترامب اقنع كوريا الشمالية والصين بانه يريد جديا المساهمة في التغيير (...) لم نصل بعد الى ذلك لكن اذا حصل ذلك فان الرئيس ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام".

وفي حين بدا في وقت ما ان الصين الحليف الكبير لكوريا الشمالية، مهمشة في عملية التقارب بين الكوريتين، فان الرئيس الاميركي حرص الجمعة على الاشادة بدور بكين.

وكتب "رجاء لا تنسوا المساعدة الثمينة التي قدمها صديقي الطيب الرئيس شي جيبينغ، للولايات المتحدة خصوصا على الحدود مع كوريا الشمالية. بدونه كانت العملية ستكون اطول بكثير واكثر صعوبة".

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