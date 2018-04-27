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الوطن

بالصواريخ والجدار.. كيف مزح زعيم كوريا الشمالية مع نظيره الجنوبي؟

منذ 18 دقيقة
كتب: دينا عبدالخالق
بالصواريخ والجدار.. كيف مزح زعيم كوريا الشمالية مع نظيره الجنوبي؟

زعيم كوريا الشماليه مع نظيره الجنوبي

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم أجمع إلى القمة الثالثة بين الكوريتين والتي تأتي بعد أكثرم ن 10 أعوام من القطيعة، التي يخيم عليها الجدية الشديدة، لم يخلُ الأمر من المزاح، حيث داعب كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، نظيره الجنوبي، مون جاي إن، قائلا: "سمعت أنك تستيقظ كل صباح على هدير الصواريخ القادمة من الشمال"، مؤكدا أن هذا الزمان قد انتهى، ولن يضايقه بعد اليوم خلال نومه.

كما بدا كيم أكثر دعابة، في مزحة أخرى، بحسب وسائل إعلامية، بقوله إن "الطريق المؤدي إلى هنا ليس مغلقا بجدران عالية، لكن رغم ذلك فقد استغرق المجيء كل هذه السنوات، بينما كان ممكنا الوصول مشيا على القدمين"، وفقا لموقع "العربية.نت".

واتفق الزعيمان في القمة على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق لتحقيق سلام "دائم" و"راسخ" في شبه الجزيرة، وشمل الإعلان تعهدات بالحد من التسلح ووقف "الأعمال العدائية" وتحويل الحدود المحصنة بين البلدين إلى "منطقة سلام" والسعي من أجل إجراء محادثات متعددة الأطراف مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة.

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