الحوثيون يتهمون واشنطن باغتيال صالح الصماد

اتهم قائد القوات الجوية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية اللواء الركن إبراهيم الشامي، الولايات المتحدة بالوقوف وراء اغتيال الرجل الثاني في الجماعة، صالح الصماد، الأسبوع الماضي.

وأكد الشامي في تصريح لقناة "المسيرة" اليوم الجمعة أن رئيس المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله" صالح الصماد، قتل في مدينة الحديدة يوم الـ 19 أبريل الجاري بغارة جوية نفذتها طائرة أمريكية مُسيرة من نوع "إم كيو 9"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف الشامي أن اغتيال الصماد "يحمل بصمات واضحة للأمريكيين"، وأشار إلى أن واشنطن هي من يخطط وينفذ عمليات كبيرة من هذا النوع، مدعيا أن إمكانيات السعودية محدودة، على حد تعبيره.

وتوعد اللواء الشامي، التحالف العربي بقيادة الرياض والقوات الأمريكية، بـ"الرد المزلزل في الزمان والمكان المناسبين"، على حدوصفه.