تسجيل الدخول

الوطن

الحوثيون يتهمون واشنطن باغتيال صالح الصماد

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
الحوثيون يتهمون واشنطن باغتيال صالح الصماد

صورة أرشيفية

اتهم قائد القوات الجوية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية اللواء الركن إبراهيم الشامي، الولايات المتحدة بالوقوف وراء اغتيال الرجل الثاني في الجماعة، صالح الصماد، الأسبوع الماضي.

وأكد الشامي في تصريح لقناة "المسيرة" اليوم الجمعة أن رئيس المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله" صالح الصماد، قتل في مدينة الحديدة يوم الـ 19 أبريل الجاري بغارة جوية نفذتها طائرة أمريكية مُسيرة من نوع "إم كيو 9"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف الشامي أن اغتيال الصماد "يحمل بصمات واضحة للأمريكيين"، وأشار إلى أن واشنطن هي من يخطط وينفذ عمليات كبيرة من هذا النوع، مدعيا أن إمكانيات السعودية محدودة، على حد تعبيره.

وتوعد اللواء الشامي، التحالف العربي بقيادة الرياض والقوات الأمريكية، بـ"الرد المزلزل في الزمان والمكان المناسبين"،  على حدوصفه.

 

أخبار متعلقة

بالفيديو| كيف تحرك الحوثيون في صنعاء بعد مقتل صالح الصماد؟

بالفيديو| كيف تحرك الحوثيون في صنعاء بعد مقتل صالح الصماد؟
اليمن.. خليفة الصماد يؤدي "اليمين الدستورية" ويتوعد بـ"حرب مفتوحة"

اليمن.. خليفة الصماد يؤدي "اليمين الدستورية" ويتوعد بـ"حرب مفتوحة"
بالفيديو| لحظة قصف سيارة القيادي الحوثي صالح الصماد

بالفيديو| لحظة قصف سيارة القيادي الحوثي صالح الصماد
"التحالف العربي": الصماد زعيم جماعة إرهابية لا تختلف عن "داعش"

"التحالف العربي": الصماد زعيم جماعة إرهابية لا تختلف عن "داعش"

التعليقات

تفاصيل انتصار الأهلي على الهارب «كوليبالي»

أحدث الأخبار

"السكة الحديد": انتظام حركة القطارات على خط أبوقير بعد تأخره

"السكة الحديد": انتظام حركة القطارات على خط أبوقير بعد تأخره

الدماطي: المقصورة الملكية لم تكن أول اكتشاف أثري في المطرية

الدماطي: المقصورة الملكية لم تكن أول اكتشاف أثري في المطرية

بعد اكتشاف مقصورة ملكية تنتمي له.. أثري: عصر "الرعامسة" يشمل أسرتين

بعد اكتشاف مقصورة ملكية تنتمي له.. أثري: عصر "الرعامسة" يشمل أسرتين

الحوثيون يتهمون واشنطن باغتيال صالح الصماد

الحوثيون يتهمون واشنطن باغتيال صالح الصماد

ميركل تعتبر الاتفاق الحالي مع إيران "غير كاف" لكبح برنامجها النووي

ميركل تعتبر الاتفاق الحالي مع إيران "غير كاف" لكبح برنامجها النووي

اختيارات الوطن

«مصائب» السيول عند مزارعى شمال سيناء «فوائد»

«مصائب» السيول عند مزارعى شمال سيناء «فوائد»

في 18 عاما.. تاريخ القمتين الكوريتين السابقتين

في 18 عاما.. تاريخ القمتين الكوريتين السابقتين

بالصور| "بانموجوم".. مدينة احتضنت القمة الثالثة للكوريتين بعد القطيعة

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

الأكثر قراءة

عاجل