الآلاف يتظاهرون ضد حكومة أرمينيا في ثاني أكبر مدن البلاد

الآلاف يتظاهرون ضد حكومة ارمينيا في ثاني اكبر مدن البلاد

شارك الآلاف في تظاهرة ضد الحزب الحاكم في ارمينيا نُظّمت الجمعة في جيومري، ثاني أكبر مدن البلاد، مطالبين بزعيم المعارضة نيكول باشيان رئيسا للوزراء.

وقاد باشيان التظاهرة في وقت تفاقمت الأزمة السياسية في أرمينيا بعد أن رفض رئيس الحكومة بالوكالة كارن كارابيتيان الجمعة عرضا لإجراء محادثات مع باشينيان، ما ادى الى تصاعد التوتر في البلاد التي شهدت في الاسبوعين الاخيرين موجة تظاهرات دفعت رئيس الوزراء سيرج سركيسيان الاثنين الى الاستقالة.

وقال باشينيان، الذي يعتبر نفسه المرشح الوحيد المحتمل لرئاسة الوزراء في ارمينيا "علينا ان نشرح لكارن كارابيتيان انه لا يمكن ان يكون رئيسا للوزراء. هذه ارمينيا مختلفة".

واعلن "انتصار الشعب" قائلا إن ارمينيا ستنتصر في نزاعها المزمن مع جارتها اذربيجان كما ستنتصر على "الفقر والفساد".

ولوح عدد كبير من المتظاهرين باعلام ارمينيا هاتفين "نيكول رئيسا للوزراء".

وقال سامويل كارابيتيان (48 عاما) وهو عامل بناء شارك في التظاهرة "يجب ان تتغير الحكومة. نطالب بباشينيان رئيسا للوزراء".

وتوجه باشينيان الجمعة على رأس موكب سيارات يضم المئات من مناصريه من يريفان الى غيومري، الواقعة شمال العاصمة، وحيث توجد قاعدة عسكرية روسية.

وقال مراسل لوكالة فرانس برس رافق باشينيان في الموكب إن السكان استقبلوا باشينيان استقبال الابطال، وقدموا له الخبز القروي والملح والفاكهة الطازجة.

- السلطات ترفض التفاوض -وجاء رفض كارابيتيان التفاوض غداة اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس.

والخميس وجه باشينيان تحذيرا للسلطات التي حدد لها مهلة لانتخابه رئيسا للوزراء في جلسة للنواب في الأول من مايو.

الا ان المتحدث باسم كارابيتيان اعلن الجمعة رفض مطالب باشينيان.

وقال المتحدث "إن رئيس الحكومة بالوكالة يعتقد إن مفاوضات يملي فيها طرف جدول المحادثات فيما الطرف الثاني غير قادر على ذلك، لا يمكن اعتبارها مفاوضات".

ونقل المتحدث عن كارابيتيان قوله انه يتعين على باشينيان، بدلا من ذلك، مناقشة سبل معالجة الازمة مع جميع القوى السياسية.

ووصف نائب رئيس مجلس النواب ادوارد شرمازانوف مطالبة باشينيان بان يُسمح للاعلام بتغطية وقائع التفاوض مع الحزب الحاكم "عبثية"، معتبرا ان ذلك سيصب في صالح اذربيجان وتركيا عدوتي يريفان.

وقال شرمازانوف "ليس فقط المتظاهرون والمعارضة من سيشاهد، بل ايضا (الرئيس الاذربيجاني الهام) علييف و(الرئيس التركي رجب طيب) اردوغان".

- "فوضى عارمة" -واتهم باشينيان الحزب الجمهوري الذي يقوده سركيسيان بالسعي الى تعميق الازمة، داعيا مناصريه لتنظيم تظاهرات جديدة لزيادة الضغوط على كارابيتيان.

والجمعة قال باشينيان في مؤتمر صحافي إن "رفض كارن كارابيتيان التفاوض يعني ان الحزب الجمهوري يشهد فوضى عارمة".

وتابع باشينيان "السؤال المطروح هو: هل يريد الحزب الجمهوري تسوية الازمة ام لا؟"، معتبرا ان النخب الحزبية غير قادرة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وكان باشينيان اعلن امام انصاره انه يريد ان يصبح القائد الجديد للبلاد للاشراف على اجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وقال المحرر الصحافي السابق البالغ من العمر 42 عاما "اذا لم انتخب رئيسا للوزراء فلن يكون هناك رئيس وزراء في ارمينيا".

ونجمت الازمة عن انتخاب البرلمان لسركيسيان رئيسا للحكومة الاسبوع الماضي بعد ان شغل سدة الرئاسة لعشر سنوات. واستقال سركيسيان الاثنين بعد 11 يوما من التظاهرات الاحتجاجية ضده.

وتتهم المعارضة الحزب الجمهوري الذي يتزعمه سركيسيان، بالتمسك بالسلطة بعد أن فشل عهده في معالجة مشكلات الفقر المستشري والفساد وسيطرة كبار الأثرياء المقربين من السلطات على اقتصاد هذا البلد الصغير.

لكن الحزب الحاكم يحتفظ بغالبية المقاعد في البرلمان فيما باشينيان لا يحظى بتأييد كاف من النواب لانتخابه.

وكانت فشلت محاولة اجراء محادثات بين زعيم المعارضة ورئيس الحكومة بالوكالة في وقت سابق من هذا الاسبوع.

ويحذر المراقبون من أن الأزمة يمكن أن تزعزع الاستقرار في الدولة الواقعة بجنوب القوقاز وشهدت عقودا من الخلافات مع اذربيجان.

وأجرى عدد من كبار المسؤولين في أرمينيا محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومسؤولين آخرين في موسكو الخميس.

وأعلن الكرملين ان بوتين شدد خلال الاتصال مع كارابيتيان على اهمية التصويت الذي سيجرى في الاول من مايو.

ويقول محللون إنه لا يمكن التكهن بما يمكن ان تؤول اليه الاوضاع في ارمينيا.

وقال ايرفاند بوزويان "من المستحيل معرفة ما اذا كانت البلاد ستتخطى هذه الازمة في 1 مايو"، مضيفا ان الاحزاب السياسية تجري مفاوضات شاقة.

وقال محلل آخر يدعى ستيبان سفريان ان نواة الحزب الجمهوري لا تنوي التراجع، الا ان عددا من نواب الحزب قد يصوتون لباشينيان.