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الوطن

الشرطة الأرمينية تحتجز أكثر من 100 متظاهر في يريفان

منذ 24 دقيقة
كتب: وكالات
الشرطة الأرمينية تحتجز أكثر من 100 متظاهر في يريفان

أرمينيا

احتجزت الشرطة الأرمينية اليوم أكثر من 100 شخص شاركوا في مظاهرات وسط العاصمة يريفان، احتجاجا على تعيين الرئيس السابق سيرج ساركسيان رئيسا للحكومة في أرمينيا.

وقال متحدث باسم الشرطة الأرمينية لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "إنه تم احتجاز أكثر من 100 شخص حتى الآن بمراكز الشرطة في يريفان".

وكانت العاصمة الأرمينية شهدت، منذ 13 أبريل الجاري، سلسلة من الاحتجاجات ضد تعيين سركسيان رئيسا للحكومة، حيث تتهمه المعارضة بسوء إدارة البلاد وبتدهور الوضع الاقتصادي فيها.

وجنحت تلك المظاهرات نحو العنف يوم الاثنين الماضي، بعدما حاول المتظاهرون دخول مبنى البرلمان، غير أن الشرطة تصدت لهم ومنعتهم، الأمر الذي أدى إلى جرح عشرات الأشخاص، وأعلن المحتجون بداية "الثورة المخملية" في أرمينيا.

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