مصادر دبلوماسية: روما أبلغت القاهرة بطرد مواطن مصري على علاقة بداعش

قالت مصادر دبلوماسية، إن الجانب الإيطالي، أبلغ السلطات المصرية بقرار طرد بحق مواطن مصري لأسباب تتعلق بـ"أمن الدولة"، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تولت الأمر وتحقق مع المصري المرحل من روما.

وكانت إيطاليا، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن وزير الداخلية، ماركو مينيتي، وقع على أمر طرد بحق مواطن مصري لأسباب تتعلق بـ"أمن الدولة"، حيث كان الأخير على تواصل مع ما يسمون بـ"المقاتلين الأجانب" لتنظيم داعش من حملة الجنسية المغربية.

وبهذا تكون وزارة الداخلية قد نفذت منذ بداية هذا العام أوامر طرد بحق 35 شخصا، بينما يرتفع عدد المبعدين عن إيطاليا منذ مطلع عام 2015 إلى 272 أجنبي، وجميعهم أفراد جذبتهم "بيئات التطرف الديني".

وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية: يعود اهتمام القوات الامنية بأنشطة المواطن المصري (29 عامًا)، والذي يعيش في ميلانو، إلى عام 2015 من خلال تحقيقات حول دائرة علاقات "مقاتل أجنبي" مغربي، كان متواجدا حينها في ذات المدينة قبل المغادرة إلى سورية، وكان على تواصل معه عبر منصة التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

ووفق السلطات الامنية، فإن المغربي كان يرى في المصري "ميولا للقيام بأعمال فردية بسبب رؤيته الراديكالية للإسلام ودعمه الأيديولوجي لتنظيم داعش". كما أن المواطن المصري، الذي تمّ ترحيله إلى بلاده من مطار مالبنسا في ميلانو إلى القاهرة، حافظ على علاقات افتراضية مع "مقاتل آخر"، دائمًا من المغرب، ربما قُتِل في الفترة بين فبراير إلى مارس 2016 خلال معارك بمدينة حمص السورية.