الشرطة الإيطالية: مداهمات كبرى ضد الإرهاب في 6 محافظات

تنفذ قوات الشرطة الإيطالية حاليا سلسلة من عمليات المداهمة والتفتيش المحلية في ست محافظات وسط وجنوب البلاد.

وقال بيان للشرطة إن "عملية مكافحة الإرهاب واسعة النطاق التي، تشمل محافظات لاتينا، روما، كازيرتا، نابولي، ماتّيرا وفيتربو، يجريها أفراد ينتمون إلى مقر الشرطة الوقائية، ورجال مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديجوس) في روما ولاتينا".

وذكرت الشرطة أن "عملية الدهم، ضربت شبكة أنيس أنيس العامري، منفّذ الهجوم الإرهابي في برلين في 19 ديسمبر 2016"، الذي قتل بميلانو في الـ23 من الشهر ذاته خلال تبادل إطلاق نار مع عنصرين من رجال الشرطة الإيطالية.