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الوطن

2 مايو .."زراعة عين شمس" تحتفل بيوم الخريجين وتقيم ملتقى الابتكارات

أمس PM 11:46
كتب: أحمد أبو ضيف
2 مايو .."زراعة عين شمس" تحتفل بيوم الخريجين وتقيم ملتقى الابتكارات

جامعة عين شمس

تحتفل كلية الزراعة جامعة عين شمس، الأربعاء المقبل، بيوم الخريجين تحت رعاية وبحضور الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة والنواب، ووكلاء الكلية وأولياء الأمور.

ويشمل الحفل طابور عرض من طلبة الجوالة ويتقدمه فرقة من الفنون الشعبية بالمزمار البلدى والتنورة.

وأوضح الدكتور أحمد جلال، عميد الكلية، أن يوم الخريجين يأتي للاحتفال بالدفعة 72 لسنة 2017/2018  وعدد الخريجين 576 لطلبة البكالوريوس والدفعة 29 لطلبة التعليم المفتوح لسنة 2017 - 2018 وعدهم 621، مضيفا أنه سوف يتم تكريم طلبة الماجستير وعددهم 90 طالبا والدكتوراه 72 طالبا، كما يتم تكريم أوائل الدفعة والتعليم المفتوح وباقى الشعب.

 

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