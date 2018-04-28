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الوطن

"مخاطر الألعاب الإلكترونية" في ندوة لـ"مستقبل وطن" بدمياط

منذ 45 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
"مخاطر الألعاب الإلكترونية" في ندوة لـ"مستقبل وطن" بدمياط

مستقبل وطن دمياط تعقد ندوة بعنوان " مخاطر الألعاب الإلكترونية " 

عقدت أمانة بندر دمياط بقيادة محمود مراد ندوة بعنوان "مخاطر الألعاب الإلكترونية" حاضر خلالها الدكتور كريم كارم أمين التدريب والتثقيف بأمانة البندر، وذلك بحضور الأمين العام للحزب بالمحافظة محمد سامي سليمان، إسلام مراد أمين التنظيم للحزب بالمحافظة، وأمناء المراكز والقرى والمدن وهيئة مكتب المحافظة.

وتطرقت الندوة لمناقشة "خطورة الألعاب الإلكترونية"، حيث تناولت عدة محاور أبرزها الألعاب الالكترونية وأثرها واستراتيجيتها البرمجة اللغوية العصبية سلاح ذو حدين و أسلوب السيطرة علي العقل الباطن العقل الواعي واللاواعي وفن السيطرة علي الآخرين أبناءنا وكذلك كيف نحميهم غسيل المخ.

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